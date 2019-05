Venezuela asegura que tiene 140 mil millones de dólares bloqueados en el extranjero

El encargado de negocios en Ecuador del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, Pedro Sassone, afirmó que hay más de 140 mil millones de dólares de su país bloqueados en bancos en el extranjero.

En una rueda de prensa desarrollada en la sede diplomática en Quito, Sassone consideró que "los flujos migratorios de venezolanos no son más que la consecuencia de una guerra económica que quiere destruir a un país".

En ese sentido, opinó que se trata presuntamente de una "estrategia pensada por los Estados Unidos para quebrar la base económica de Venezuela".

En la rueda de prensa, Sassone puntualizó hoy que "más de 140 mil millones de dólares han sido bloqueados" y señaló que esos fondos fueron "retenidos y congelados" por bancos extranjeros.

De acuerdo con el encargado de negocios, el dinero de los venezolanos está bloqueado por "toda la estructura financiera mundial" donde, según él, participan países como Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica y Francia, entre otros.

En total "son 17 países con los que Venezuela tiene relaciones comerciales en todo el mundo", anotó.

"No puede ser que a Venezuela no se le permita comprar, que no se le permita transferir fondos para pagar los compromisos financieros y tampoco se le permita pedir financiamiento", criticó.