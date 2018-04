Campaña presidencial en Venezuela arrancó sin grandes despliegues y con llamado opositor a la abstención

La campaña para las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela comenzó este domingo sin grandes despliegues y con el reiterado llamado a la abstención por parte de la mayoría de la oposición, que por primera vez no acude a estos comicios.

Los candidatos son el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, el ex gobernador Henri Falcón, el pastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti, y el ingeniero Reinaldo Quijada: todos rivales, aunque tuvieron en algún momento vínculos con el chavismo.

Los aspirantes emplearon principalmente las redes sociales y realizaron algunos actos, aunque mucho más discretos que las fiestas multitudinarias que caracterizan el inicio de la campaña.

La principal actividad de la jornada fue la de Bertucci, con actos de centenares de partidarios en Caracas y el estado Yaracuy (oeste), similares a los que le han dando popularidad en las últimas semanas llamados "sopa sin carné", visitas en las que reparte sopa a los habitantes mientras promueve su nombre para las presidenciales.

El pastor evangélico, que no participó en una caravana celebrada por su campaña, pidió a los demás no caer "en la bajeza de hacer política desprestigiando la imagen de los demás por las redes sociales", a no denigrar ni ensuciar a sus competidores, mantener los valores y a hacer "una campaña electoral ÍNTEGRA".

Llegó el gran día del inicio de nuestra campaña presidencial y con ella, llegó el cambio para nuestra Venezuela. La Esperanza está marcando un antes y un después en el país y está haciendo historia en el mundo. #BertucciEsELCAMBIO — JAVIER BERTUCCI (@JAVIERBERTUCCI) 22 de abril de 2018

El mensaje de Maduro

Mientras, el presidente venezolano y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, comenzó la campaña con un mensaje en Twitter en el que saludó el inicio de periodo comprometiéndose con los ciudadanos.

"Con orgullo y amor por Venezuela asumo nuevamente el compromiso de luchar por conducir esta Patria y les ofrezco lo mejor de mí: mi alma, mi fuerza y mi vida para defender a nuestro pueblo", publicó el mandatario en su cuenta junto a la foto de una mujer en una de las barriadas de Caracas usando la banda presidencial.

Con orgullo y amor por Venezuela asumo nuevamente el compromiso de luchar por conducir esta Patria, y les ofrezco lo mejor de mí: mi alma, mi fuerza y mi vida para defender a nuestro Pueblo. pic.twitter.com/1Ih2tWKtFk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 22 de abril de 2018

Falcón, que es junto a Maduro favorito a la Presidencia según los sondeos de opinión, se quedó hoy fuera de los reflectores y las redes sociales, luego de protagonizar este sábado un acto con cientos de seguidores en la Isla de Margarita.

Entretanto que Ratti usó Twitter para llamar a todos "a votar por la única candidatura diferente a los políticos de todos los sectores que han destruido" el país. "Estamos en la calle, Gana Venezuela", agregó.

#22Abril Vamos a Recinstruir a Venezuela, todos a Votar por la unica candidatura diferente a los politicos de todos los sectores que han destruido a nuestro pais, estamos en la calle, Gana Venezuela @contrapuntovzla @EfectoCocuyo @la_patilla @DiarioTalCual pic.twitter.com/jzj5zfTB16 — Luis Alejandro Ratti (@rattipresidente) 22 de abril de 2018

Oposición se organiza

A la par de la campaña, la organización Frente Amplio Venezuela Unida, que agrupa a los principales partidos de oposición y a varias organizaciones civiles y gremiales se están organizando para actuar frente a unas elecciones que consideran un "fraude" para dar legalidad al Gobierno de Maduro en un segundo periodo.

La estrategia del Frente puede tener un impacto negativo en al campaña de Falcón, que forma parte de la alianza opositora pese a desobedecer la decisión de retirarse de la campaña, porque para aspirar a la victoria requiere del respaldo de los votantes que ha capitalizado la alianza.