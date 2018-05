Felipe Harboe criticó apoyo de sectores del Frente Amplio a Nicolás Maduro

El senador del Partido por la Democracia (PPD) Felipe Harboe criticó el apoyo de sectores del Frente Amplio al Gobierno de Nicolás Maduro, e indicó que las diferencias que esto genera demuestran que aquél sólo es un pacto electoral, sin el peso de una fuerza política.

"El Frente Amplio es un pacto electoral donde existe una diversidad dentro de sus integrantes, que no lo transforma en una fuerza política. Podrán tener una unidad para efectos de crítica para la ex Nueva Mayoría o el actual Gobierno, pero desde el punto de vista de las definiciones estructurales no hay una mirada común", aseguró Harboe a Cooperativa, en reflexiones que también compartió a través de su cuenta en Twitter.

Mientras en el frente amplio coexistan los que defienden autoritarismos como el de Maduro y liberales como Mirosevic, seguirá la percepción de que son un mero pacto y no una fuerza política. La pregunta es que hace RD ahí? Coaliciones requieren coherencia en temas estructurales — Felipe Harboe B (@felipeharboe) 20 de mayo de 2018

Responde Revolución Democrática

Desde Revolución Democrática, el diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Pablo Vidal, afirmó que el Frente Amplio sí tiene un diagnóstico común respecto a la situación de Venezuela y cómo debe superarse la crisis.

"Desde el origen del Frente Amplio hemos sabido que conviven diversas visiones respecto a las distintas realidades de otros países. Así como podemos tener diferencias sobre el diagnóstico por la crisis que atraviesa Venezuela, entendemos que la única salida posible a esa crisis debe ser a través de la vía democrática", sostuvo Vidal.

El parlamentario afirmó que, en esta línea, llama la atención "que la crítica venga de quienes no han sabido hacer dialogar y hacer convivir sus diferencias, terminando con coaliciones muertas y desarmadas".

Coloma: "La democracia es un derecho universal"

En tanto, el senador y vicepresidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, llamó a que el Gobierno tome acciones concretas y no reconozca el resultado de las elecciones.

"Para mí la democracia es un derecho universal, y no me puedo quedar silente cuando se está violando dentro de un mismo continente ese mismo derecho. Lo que estamos planteando es que no se dé una señal de normalidad ante esto", enfatizó Coloma.