Maduro pidió a sus simpatizantes "unión" para lograr la victoria en las elecciones

El presidente de Venezuela y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, pidió a sus simpatizantes la unión para lograr la victoria en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, unos comicios en los que espera, según dijo, darle una "pela" de votos a su principal rival, Henri Falcón.

"Yo llamo a los hombres de mayor edad, a las mujeres de mayor edad y llamo a la juventud también a unirnos en una sola familia. El domingo 20 de mayo no me vayan a fallar, no me dejen solo", pidió Maduro en un acto de campaña en el estado venezolano de Apure.

Además el mandatario, candidato a la reelección, indicó que "los chavistas" son "una familia" y que el próximo domingo eso lo tiene que "entender el mundo".

Maduro aseguró que las elecciones presidenciales del día 20 se celebrarán "llueva, truene o relampaguee" pese a la petición de los "gringos" de suspender los comicios.

MUD se restará del proceso

En los próximos comicios no participará la principal alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por considerar que no hay garantías ni condiciones para que se celebren las elecciones, una opinión compartida por diversos gobiernos del mundo.

La MUD, que promueve la abstención, ha llamado por el contrario a dejar las calles desoladas ese día y ha convocado a una protesta contra las elecciones para el próximo miércoles.

Los candidatos que participarán en estos comicios son, además de Maduro y Falcón, el ex pastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada. La campaña para las elecciones culminará el próximo jueves 17 de mayo.