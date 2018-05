Piñera llamó a "todos los países demócratas del mundo" a "unir fuerzas" por Venezuela

El Presidente Sebastián Piñera reiteró este lunes que no reconoce la validez del proceso electoral realizado ayer en Venezuela, por carecer "de toda legitimidad", y llamó a "todos los países demócratas del mundo" a "unir fuerzas" para ayudar al pueblo venezolano "a recuperar su libertad".

Los países del Grupo de Lima -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía- decidieron "reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas" con Venezuela "por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente".

En la ciudad de Valparaíso, donde momentos antes lideró las celebraciones del día de las Glorias Navales y la conmemoración de los 200 años de la Armada Nacional, Piñera manifestó que los comicios y sus resultados "no representan el verdadero sentir y la opinión libre y soberana del pueblo de Venezuela".

Volvió a señala que "el proceso electoral no es un proceso legitimo y no va a ser reconocido por los países que practicamos la verdadera democracia. Pero no basta con condenar", dijo.

"Tenemos que unir la fuerza de todos los países demócratas del mundo, para ayudar a Venezuela y al pueblo venezolano a recuperar su libertad, a recuperar su independencia y a recuperar su democracia. Por eso, en el Grupo de Lima vamos a buscar caminos más eficaces y que produzcan mejores efectos, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es una verdadera tragedia", concluyó el jefe de Estado.