Ex presidente brasileño: Maduro es un dictador, pero una intervención no es aceptable

El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso aseguró en Cooperativa que Nicolás Maduro es un dictador, pero que no es necesaria una intervención internacional para que salga del cargo, ya que la oposición se debe dar en forma interna.

En diálogo con Lo que Queda del Día, el ex mandatario planteó que Maduro "es un dictador, el hecho de haber llegado por votos no significa tanto, depende como se ejerce el poder (...) en ese sentido, no se puede hablar de democracia".

Al ser consultado sobre una posible intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, Cardoso respondió que "no creo que eso sea aceptable ni posible. Miren lo que pasó en Irak y en Libia, allí hubo decisión de ocupación y luego un desastre nacional".

"Yo creo que hay que respetar la voluntad de la gente, lo de Venezuela es un asunto que los venezolanos tendrán que verlo ellos mismos. Desde afuera, como Brasil o Chile, podremos ayudar, decir 'la situación no es de normalidad democrática, se requiere alguna acción', pero la acción tiene que ser de ellos, de los venezolanos mismos", aseveró.

"Es muy difícil una intervención y menos una intervención militar, eso seguramente llevaría a un desastre", recalcó.