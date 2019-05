Guaidó dice que proceso en Noruega es una mediación y no un diálogo con el chavismo

El jefe del Parlamento venezolano, el opositor, Juan Guaidó, afirmó hoy que la reunión a la que acudirán sus representantes y los del Gobierno de Nicolás Maduro en Noruega es por la invitación de ese país para mediar y no un diálogo político.

"Es una invitación a una mediación de Noruega, es decir, no es negociación, no es diálogo, no utilicemos (...) la narrativa del régimen. Es una iniciativa más de las que estamos llevando, que sencillamente, si tenemos cese de usurpación (de Maduro), gobierno de transición y elecciones libres, habrá funcionado", dijo.

En declaraciones a periodistas tras un encuentro con simpatizantes en el estado de Lara, Guaidó indicó que, de no funcionar este contacto, la oposición seguirá apuntando a los demás mecanismos planteados para solucionar la crisis, como la cooperación internacional, el Grupo Internacional de Contacto, las protestas callejeras y otros.

"Si hay dudas aún en algún país de la comunidad internacional del cual requerimos respaldo para avanzar en lo que sea necesario, bueno, que vea claramente que hemos puesto todo de nuestra parte para lograr una transición ordenada, pacífica, de cara al cese de la usurpación y por supuesto a que haya elecciones libres", apuntó.

Consultado respecto a cómo será la metodología de los encuentros en Oslo, el político opositor indicó que será definida por la mediación de Noruega y remarcó que la tarea de sus enviados es "clara": comprobar la disposición de los representantes del Gobierno.