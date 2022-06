Guaidó tras sufrir agresión: "La violencia es un intento por detener a los antichavistas"

El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, que ayer recibió empujones e insultos durante una visita al estado Cojedes, aseguró este domingo que la violencia generada por "la dictadura", como se refiere al Gobierno de Nicolás Maduro, es un intento con el que buscan detener a los antichavistas desplegados por Venezuela.

"Podemos ver a los ojos a nuestra gente, a diferencia de la dictadura que se encierra en cuatro paredes y genera violencia para intentar detenernos. ¡Nada nos va a sacar de estar en las calles!", escribió el ex diputado en su cuenta en Twitter.

En su mensaje, Guaidó hizo referencia a los hechos violentos registrados el sábado durante su visita al estado Cojedes, al oeste de Venezuela, donde recibió empujones e insultos por parte de un grupo de personas que lo increparon, y que según su equipo de prensa son, supuestamente, afines al Gobierno.

Según este mismo, la agresión incluyó disparos contra el automóvil en el que Guaidó se trasladaba, mientras que algunos videos que circulan en redes sociales muestran cómo varios ciudadanos insultan, empujan y lanzan objetos en su contra.

Al respecto, el opositor dijo que tras recorrer "el barrio más humilde" del estado y "acompañar a nuestra gente en su deseo de recuperar a Venezuela, los cobardes de la dictadura nuevamente generan violencia y agreden a nuestro equipo. Ténganlo claro: no nos van a detener".

El Gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) condenaron la agresión que sufrió Guaidó, al que reconocen como "presidente interino".

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en sus redes sociales que su país está "profundamente preocupado" por el hecho de que Guaidó "haya sido atacado por segunda vez" en dos semanas en Venezuela.

"Condenamos esta escalada de actos de violencia, acoso e intimidación contra el presidente interino Juan Guaidó y contra todos quienes defienden la democracia", apuntó Blinken.

For the second time in as many weeks, Interim President @jguaido was attacked in Venezuela. The United States is deeply concerned and condemns these escalating acts of violence, harassment, and intimidation against Interim President Guaidó and all those who stand for democracy.