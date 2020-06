Guarequena Gutiérrez tras dejar su puesto: El plan ahora es buscar un trabajo

El ex embajadora en Chile designada por el autoproclamado presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, Guarequena Gutiérrez, apuntó tras dejar su puesto que "el plan ahora es buscar un trabajo en el que tenga contrato" en Chile.

La abogada renunció a su cargo el pasado 31 de mayo tras 16 meses, aludiendo a razones económicas y migratorias, la cual fue presentada a través de una misiva a la administración de Juan Guaidó.

La abogada detalló a La Tercera que trabajaba sin sueldo o ayuda externa ni oficina, ya que no podía ejercer en la residencia diplomática venezolana porque aún es administrada por el Gobierno de Nicolás Maduro. "No tenemos funcionarios, ni contrato de trabajo. Estaba siendo pragmática", explicó.

Gutiérrez indicó que "para la opinión pública esta decisión es nueva, pero la verdad es que yo en el mes de enero había comunicado que si llegábamos a mitad de año y seguíamos en la misma situación, yo tendría que renunciar porque ya venía mi proceso migratorio en julio".

La ex representante cuenta actualmente con una visa de responsabilidad democrática que fue prorrogada por un año, teniendo vigencia hasta septiembre próximo.

"El plan ahora es buscar un trabajo en el que tenga contrato, un contrato notariado como corresponde a los extranjeros acá en Chile. Y empezar a hacer los trámites de mi visa. Siempre me voy a ver haciendo labores de servicio (...) ahora estoy en un país en donde la situación es distinta, pero siempre voy a buscar un trabajo que me permita seguir atendiendo la política de Venezuela", sostuvo.

Además, recalcó que esto no significa que "ahora sea más difícil la situación del gobierno interino", sino que "cada día pasa más el tiempo y no se ha logrado sacar a Nicolás Maduro del gobierno, pero entiendo a carta cabal que las cosas no son fáciles".

Finalmente, Gutiérrez sostuvo que "contamos con mucha solidaridad", sin embargo, "hace falta muchas herramientas".

"Es estresante hacer todo el trabajo entre tres personas. Éramos prácticamente dos voluntarios y yo. Teníamos otras colaboraciones, pero a tiempo completo era eso. Era insostenible porque cada una tiene que ver cómo produce sus recursos, un salario", puntualizó.