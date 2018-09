Maduro en picada contra Chile: Gobierno de Piñera está "embarrado" con el atentado

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, entregó nuevos antecedentes sobre el supuesto atentado que sufrió el pasado 4 de agosto y apuntó directamente al Gobierno de Sebastián Piñera de estar involucrado en el hecho.

"Todavía hay gobiernos como el de Chile que está embarrado, bien embarrado, de esta operación. Cada vez aparecen más elementos de sectores del Gobierno chileno de derecha, de Sebastián Piñera, involucrados y embarrados en esta operación", dijo Maduro.

Además, Maduro cuestionó que el Gobierno chileno no reconozca su atentado y lo califique de "presunto": "Es que si me hubieran matado, hubieran dicho 'no, Maduro se suicidó dada la crisis política' o 'a Maduro lo mató la Fuerza Armada para salvar al país' y quién sabe qué más cosas hubieran dicho si hubieran tenido éxito con sus bombas, sus drones, su asesinato. Gracias a Dios estamos vivos y por mucho tiempo".

En la cadena nacional que duró más de una hora, el mandatario venezolano dio a conocer videos y declaraciones de Henrybert Rivas, alias Morfeo, quien es sindicado como el autor material del ataque. Maduro aseguró que se entregarán más antecedentes de la situación durante los próximos días donde existirían vínculos entre funcionarios militares colombianos con Rivas.

La situación ha tensionado las relaciones con Chile que durante esta misma jornada envió una nota de protesta a Venezuela por las acusaciones que calificó como "gravísimas y calumniosas" luego que el gobierno de Maduro pidiera explicaciones a las embajadas de Chile, México y Colombia en Caracas tras una "confesión" de un detenido.

En ese sentido, Maduro además cuestionó que los gobiernos de México, Colombia y Chile entregaron la misma respuesta durante esta jornada y aseguró que están "huyendo" y "difamando y negando los hechos". Agregó que solicitará al Gobierno de España la extradición de otra persona que también estaría involucrada.