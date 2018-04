Maduro tras iniciarse campaña electoral: "Ahora soy un hombre más experimentado, ya no soy un novato"

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, se presentó este lunes a sí mismo como un hombre más "experimentado", distinto al "novato" que fue cinco años atrás cuando asumió la Presidencia tras la muerte de su antecesor, Hugo Chávez (1999-2013).

"Ahora soy un hombre más experimentado, ya no soy un novato, sé lo que quiero, sé lo que quiere el pueblo y estoy preparado como nunca antes para en los próximos seis años hacer a nuestra patria una patria bonita", dijo en conferencia de prensa al ser consultado sobre qué había cambiado en él en el último periodo.

Maduro dijo estas palabras durante su primera aparición -después del comienzo oficial de la campaña electoral- en el estado de Bolívar, un estado fronterizo que alberga los mayores yacimientos de oro del país que ha sido gobernado en las últimas dos décadas por oficialistas.

"Cinco años después, puedo venir a Bolívar y puedo darle la cara al pueblo y decirle he sido leal al legado de Chávez", apuntó.

El mandatario se refirió a los turbulentos que fueron sus últimos cinco años de gobierno, del que asegura haber sido atacado permanentemente por factores externos e internos.

"Ha llovido, ha tronado, ha relampagueado, y Maduro, me han hecho de todo, de todo me ha hecho, hermano; me han tirado con todo y aquí estoy de pie, mira, más fuerte que nunca, listo para la batalla", afirmó.

Maduro asume la candidatura para la reelección en uno de los momentos más críticos de la economía venezolana y con los niveles más altos de impopularidad de acuerdo con los sondeos de opinión de las principales consultoras de la nación.

En menos de cuatro semanas, el mandatario se medirá con otros cinco candidatos, entre ellos el ex gobernador opositor Henri Falcón, y otros tres aspirantes que se estrenan en la política con esta elección, aunque la principal alianza de oposición decidió no participar en los comicios.

El lapso de campaña concluirá el próximo 17 de mayo y servirá no solo para los candidatos presidenciales, sino también para los aspirantes a los consejos legislativos que se elegirán en la misma fecha.