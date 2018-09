Trump advirtió: "Todas las opciones están sobre la mesa respecto a Venezuela"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que "todas las opciones" siguen sobre la mesa con respecto a Venezuela y aseguró que baraja alternativas "fuertes" y "menos fuertes", aunque no ofreció más detalles.

"Todas las opciones están sobre la mesa. Todas ellas. Las fuertes y las menos fuertes. Todas las opciones, y ya saben lo que quiero decir por fuertes", dijo Trump en declaraciones a la prensa a su entrada a la sede de Naciones Unidas.

JUST IN: President Trump at the UN on pressuring Venezuela and President Maduro:



“All options are on the table. Every one. The strong ones, and the less than strong ones. Every option -- and you know what I mean by strong.” pic.twitter.com/FikCAqqViz