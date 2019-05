Asamblea Constituyente de Venezuela prevé retirar inmunidad a más diputados opositores

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que más diputados opositores se sumarán a la lista de 14 que ya fueron dejados sin inmunidad parlamentaria por respaldar el intento de alzamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Me dijeron (que) ya entraron otros diputados a esta lista de los que hay que allanarles la inmunidad parlamentaria", dijo Cabello, número dos del chavismo, durante su programa semanal de televisión "Con el mazo dando", transmitido por el canal estatal VTV.

El oficialista subrayó que en Venezuela "no va a haber impunidad" luego del efímero levantamiento del pasado 30 de abril que estuvo liderado por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se autoproclamó en enero pasado como "presidente encargado" del país.

"Como nosotros no matamos, no perseguimos, no desaparecemos a nadie entonces tiene que funcionar la justicia", agregó Cabello.

La ANC, integrada solamente por oficialistas y no reconocida por numerosas naciones, dio por levantado el fuero de 14 legisladores atribuyéndose competencias exclusivas del Parlamento, que es controlado por la oposición.

Constituyente coincide con Tribunal Supremo de Justicia

El órgano chavista, liderado por Cabello, coincide con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que los 14 diputados opositores señalados hasta ahora actuaron de manera flagrante en el alzamiento y, por tanto, no merecen antejuicio de mérito como legisladores sino ser procesados por cortes ordinarias.

Entre los delitos por los que se acusa a los opositores figuran traición a la patria, conspiración, rebelión civil, instigación a la desobediencia, instigación a la insurrección y concierto para delinquir.

En las últimas semanas Cabello ha advertido de allanamientos de inmunidades parlamentarias que terminaron cumpliéndose, siempre con el visto bueno de la justicia y el respaldo unánime de la ANC.

El dirigente chavista agregó que el primer vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, no está desaparecido, como denuncia su defensa, sino que está "bien preso" y "seguirá allí" mientras avanza la investigación por el alzamiento.

Hasta ahora Zambrano es el único de los 14 legisladores tras las rejas pues la mayoría está en la clandestinidad, mientras que cuatro se refugiaron en embajadas y al menos uno se exilió en Colombia.