Carmen Hertz: Curiosa dictadura la de Venezuela que deja a Guaidó pasearse por Caracas

Un tenso y encendido debate protagonizaron en televisión la diputada comunista Carmen Hertz y Mauricio Rojas, "converso" ex mirista y otrora fugaz ministro de las Culturas, al analizar la crisis en Venezuela tras los últimos acontecimientos del efímero alzamiento militar convocado por Juan Guaidó.

En el programa "Estado Nacional" de TVN, Hertz cuestionó que se tache de "dictadura" al gobierno de Nicolás Maduro en el país caribeño.

"Fíjese que la dictadura de Venezuela permite que un sujeto como Guaidó, que ha incitado el golpe de Estado, que está llamando a la deserción militar, con muy poco éxito porque ya van en el enésimo intento de golpe de Estado, se pasee por Caracas. Curiosa dictadura", fustigó.

Asimismo, criticó la actitud de Estados Unidos en el conflicto sociopolítico venezolano: "Ahora, ¿sabía usted a quién el gobierno de Estados Unidos nombra encargado especial para Venezuela? A Elliott Abrams, ex convicto en la causa Irán-Contras (en la Administración de Ronald Reagan), ideólogo de todos los grupos paramilitares que cometieron las masacres más brutales en Centroamérica. Entonces, ¿pretenderán decirme que el señor Trump y su pandilla son los que encabezan la lucha por la democracia y los derechos humanos aquí en la región? Por favor".

Rojas fustigó a Hertz por "no aceptar la historia" de las "dictaduras comunistas". (Foto: ATON/Archivo)

"Yo creo, diputada, que está muy claro quiénes están con la democracia y quiénes están en contra", replicó Rojas, a lo que Hertz contestó inmediatamente: "Sí, está muy claro, la gente lo tiene muy claro, señor Rojas, muy claro".

El "converso" escritor volvió a la carga y aseguró que "ustedes nacieron de una dictadura, de la dictadura soviética. ¿A Stalin no lo conoce, diputada? ¿No tiene una historia de haber apoyado todas las dictaduras? ¿Y Corea del Norte?", mientras que Hertz, molesta, lo reprobaba con un "¡Ay, por favor!".

"Le vuelvo a insistir -respondió nuevamente la legisladora-, señor, no vuelva a insistir y no sea insolente, usted está siendo insolente con una representante del Partido Comunista de Chile, un partido absolutamente democrático y que jamás fue financiado para la sedición, que fuimos las víctimas favoritas, señor Rojas. No le acepto esta insolencia".

Rojas no se quedó ahí y le echó en cara que -según él- "ustedes han aplaudido a todas las dictaduras del color de ustedes (...) entonces usted no acepta la historia"

"Los conversos son los peores, los que más usan las fake news y la posverdad, no le acepto su insolencia", sentenció Hertz.