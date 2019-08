Embajada de Chile en Caracas fue "observada permanentemente" por inteligencia venezolana

El ex director del venezolano Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Cristopher Figuera reveló una permanente "vigilancia" a la embajada de Chile en Caracas, ordenada por el cuestionado presidente Nicolás Maduro.

Figuera, que desde 2007 también fue subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, estuvo al mando del Sebin entre el 30 de octubre de 2018 y el 30 de abril de este año, cuando lideró una de las mayores deserciones y el fallido alzamiento militar contra Maduro. Hoy, se encuentra refugiado en Estados Unidos.

Ya como ex funcionario del régimen chavista, aseguró en entrevista con El Mercurio que cuando asumió en el Sebin, Maduro le encargó espiar a políticos opositores, "una veintena, los más connotados, los que mediáticamente impactaban más, que tenían mayor liderazgo en la sociedad venezolana".

Entre ellos estaba Freddy Guevara, segundo líder de Voluntad Popular, partido del presidente encargado Juan Guaidó y Leopoldo López, y que desde noviembre de 2017 permanece en calidad de huésped en la sede diplomática de Chile.

"Esa embajada era observada permanentemente, porque ahí estaba precisamente uno de los líderes que era seguido, una de las personas que estaba siendo vigilada (...) quiénes entraban, quiénes salían (...) era una vigilancia física", confirmó.

No obstante, apuntó que "allí el señor embajador (Pedro Ramírez, entre 2014 y 2018; el Gobierno de Piñera no ha nombrado uno nuevo) tomó las previsiones de ser cuidadoso por el tema de las leyes internacional a las que están suscritos los Estados"

Descartó que, al menos bajo su mando, el Sebin haya intervenido teléfonos o correos de la legación chilena, porque –reiteró- "precisamente me imagino que habían tomado previsiones de ser cuidados de los temas que se conversaban, y por todo lo que implicaba tener a una persona que era objetivo de seguimiento y vigilancia del régimen".

Figuera desertó y lideró el fallido alzamiento contra Maduro en abril. (Foto: Captura/EFE)

Descartó infiltración chavista en Chile, pero Maduro "debe tener allegados"

En tanto, a raíz de sus denuncias de que los servicios chavistas han infiltrado el aparato de inteligencia de Colombia, consultado sobre si aquello también pasó en Chile, aclaró no tener información.

"Pero con toda seguridad –expuso-, las mismas embajadas cumplen una función, que está dentro de lo legal, de informar al Estado del que son parte, algunas cuestiones que tenga que ver con aspectos políticos, militantes, económicos, empresariales, industriales".

Asimismo, sostuvo que "con toda seguridad Maduro debe tener sus allegados. Hay políticos que visitan Venezuela y que son afines a Maduro, y seguramente a través de ellos mismos Maduro puede tener información detallada y pormenorizada de algunos aspectos de su interés particular".

Por otra parte, defendió la planificación del fallido alzamiento de fines de abril, que "no es que estuvo mal planeado", pero que llegado el momento "hubo actores que no representaron el papel que tenían en el libreto; no actuaron. Pero el plan estaba diseñado para salir de esa desgracia".