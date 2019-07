Insulza por críticas del PC a informe de Bachelet sobre Venezuela: No pueden ser tan ciegos

El ex canciller y senador socialista José Miguel Insulza (PS) lamentó la postura del Partido Comunista respecto al informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, respecto a la situación de Venezuela.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Insulza cuestionó que "no pueden ser tan ciegos" luego de que el fin de semana, el PC emitiera una declaración pública en que pedía aclarar "incrongruencias" y "falta de imparcialidad" del informe de la ex Presidenta.

Según Insulza, los integrantes del PC, "no se dan cuenta realmente de lo que está pasando en Venezuela. Hay gente muy de izquierda que ha estado allá que les puede contar esto".

Insulza manifestó que cuando era secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) -entre 2005 y 2015-, Venezuela ya hablaba de crisis y "ellos seguían vendiendo petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos aumentó sus compras de petróleo cuando estaba Hugo Chávez y en los primeros tiempos de Maduro y si no compró más fue porque no tenían capacidad para producir más".

"Entonces, no le echen la culpa al bloqueo de Estados Unidos. ¿Es bueno (el bloqueo)? No, no soy partidario del bloqueo pero es cosa de hace un par de años y la crisis venezolana viene de hace como siete u ocho años atrás", agregó y destacó que el bloqueo está "agravando la situación".

"No quiero entrar en una polémica con el Partido Comunista pero ciertamente ellos tienen una visión completamente distinta a lo que está pasando. La verdad que lo lamento mucho porque estamos en otra época", cuestionó Insulza.

"Yo sé que esas cosas pasaban mucho durante la guerra fría, que Estados Unidos tiene una política exterior que a mucha gente no le gusta -a mí tampoco-, pero no le podemos echar la culpa del drama que vive Venezuela. No es tan simple. Algo tendrá que haber hecho mal el señor (Nicolás) Maduro", agregó.

Gobierno: La postura del PC sobre Venezuela es "incomprensible"

Desde el Gobierno, el canciller Teodoro Ribera, también cuestionó la postura del Partido Comunista y manifestó que "no le hace bien ni a Chile ni al contexto mundial, que respecto a graves violaciones a los derechos humanos tengamos miradas distintas".

"El Partido Comunista ha tenido una política especial respecto a Venezuela, que para nosotros es incompresible, y que la ha tenido también respecto a Corea del Norte", aseguró el ministro.

"No le hace bien al sistema político chileno, que es democrático, que sus partidos en algunas circunstancias tiendan a disminuir el alcance de las violaciones de los derechos humanos en otros países", agregó Ribera.

Por su parte, respecto a las críticas a Bachelet, el ex canciller Juan Gabriel Valdés (PS) agregó que "pienso que todos los chilenos deberíamos apreciar el trabajo que ella ha hecho, ella no puede hacer lo que quiere en Naciones Unidas".

"Yo esperaría que todas las fuerzas políticas apoyaran ese informe por cierto incluido el partido comunista, que es desilusionante la forma como ha enfrentado este tema", agregó Valdés.