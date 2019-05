Noruega confirmó "contactos preliminares" con el chavismo y la oposición venezolana

Las autoridades noruegas confirmaron este viernes su papel mediador en una fase inicial para entablar un diálogo político entre el gobierno venezolano y la oposición que resuelva la crisis en la que se encuentra el país sudamericano.

"Noruega informa de que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela, en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego en un comunicado.

Oslo elogió los "esfuerzos" de las partes y mostró su disposición a seguir apoyando "la búsqueda de una solución pacífica".

La televisión pública noruega NRK había adelantado que los contactos entre las dos partes se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo.

La delegación del gobierno la forman el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González; el ex diputado Gerardo Blyde y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, según ese medio.

Los nombres de la oposición fueron mencionados por Guaidó, si bien el gobierno venezolano no ha hecho declaración oficial.

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, gobierno y oposición se sentaron a la mesa de diálogos en República Dominicana, si bien las conversaciones no fructificaron y el oficialismo terminó convocando unas elecciones a las que compareció casi en solitario y que no han sido reconocidas por parte de la comunidad internacional.

A diferencia de otros países del continente, Noruega -que no forma parte de la Unión Europea- no reconoce a Guaidó como presidente interino, aunque sí le ha mostrado su apoyo y ha pedido diálogo y nuevas elecciones.

Guaidó: "No hay ningún tipo de negociación"

El jefe del Parlamento de Venezuela y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, al que reconocen más de 50 países, había confirmado ayer los contactos en medio de una reunión de gremios.

"Sí, hay unos enviados a Noruega (...) Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", aseveró.

Guaidó, que hace dos semanas encabezó un breve alzamiento militar que el gobierno calificó de golpe de Estado, matizó que "no hay ningún tipo de negociación", sino la respuesta a la llamada de Noruega en su "esfuerzo" por "una mediación que tiene meses".

Para el líder opositor, la iniciativa "viene a abonar en el proceso" de buscar una salida a la crisis y parte de un "país que quiere colaborar", y explicó que esa mediación es similar a la que han hecho España, Canadá o el Grupo Internacional de Contacto (GIC), formado por países de América Latina y la Unión Europea (UE).

Enviados de Guaidó dicen controlar todas las sedes diplomáticas en Washington

Mientras, los enviados en Washington del líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguraron ayer que controlan todos los edificios diplomáticos que Venezuela tiene en la capital estadounidense.

El enviado de Guaidó ante el gobierno de EE.UU., Carlos Vecchio, hizo este anuncio ante la embajada de Venezuela en Washington, edificio al que no ingresaron según pudo constatar Efe pese a asegurar que ya la controlan.

Las autoridades estadounidenses desalojaron durante la mañana de ayer a los activistas partidarios del gobierno de Nicolás Maduro que permanecían desde hacía semanas en esta embajada para evitar su toma por parte de Vecchio y los otros enviados de Guaidó.

"Hoy hemos recuperado no solo este edificio, sino también las dos residencias que le pertenecen a Venezuela: tanto la del embajador como la del embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). De los seis edificios que estaban, ya controlamos los seis", aseguró Vecchio.

A juicio del abogado Germán Cueto, "es absolutamente legal el desalojo" en la embajada en Washington.

"Si yo desconozco un gobierno y reconozco a otro gobierno y ese otro gobierno, por el motivo que sea, tiene un representante y él da la orden o autoriza, no hay delación de la inmunidad diplomática", dijo el jurista a Cooperativa.