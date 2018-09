"Pepe" Mujica y crisis venezolana: Lo que está sucediendo no es culpa de Maduro

El ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, consideró que la crisis venezolana no se le puede atribuir a la gestión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya que, para el ex mandatario charrua, el modelo económico basado en la "explotación del petróleo" fue lo que causó la grave situación en Venezuela.

Según consignó Infobae, Mujica le entregó una entrevista al medio ruso Sputnik, donde aseguró que "lo que está sucediendo en Venezuela no es culpa de Maduro. La riqueza petrolera de Venezuela en el largo plazo terminó constituyendo una especie de veneno para la sociedad venezolana, al 'deformar' la economía.

"El ingreso masivo de las divisas, con altos precios internacionales del crudo, hizo que los venezolanos 'se acostumbren a vivir de cosas importadas'", agregó ex mandatario.

"En el campo venezolano no hay nadie, no hay una cabeza de ganado, no hay nada", resaltó Mujica, quien agregó que por ello, "cuando se produce la crisis del precio del petróleo, Venezuela queda descalza porque no tiene producción interna de comida y eso no se arregla por arte de magia".

La intervención estadounidense

A pesar de esto, "Pepe" Mujica se apartó de las teorías de Nicolás Maduro, en torno a la presunta intervención de Estados Unidos en la crisis venezolana.

"En el mundo existe la idea conspirativa de que hay intereses de potencias que se mueven en todo esto; no tengo duda que eso puede suceder, pero no creo que sean la causa: nuestros problemas internos son los que crean condiciones a favor del trabajo de las agencias externas", destacó el ex mandatario uruguayo.

Cabe señalar que el ex presidente abandonó su puesto de senador, por el que había sido electo por cinco años, y anunció que iba a recorrer el interior de Uruguay.