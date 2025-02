Venezuela tilda de "robo descarado" la confiscación de un avión por parte de EE.UU.

La Administración de Nicolás Maduro calificó este viernes de "robo descarado" la confiscación de un avión propiedad de Venezuela, que se encontraba en República Dominicana, ejecutado por el Gobierno de Estados Unidos por supuestas violaciones a las leyes de control de exportaciones y sanciones del país norteamericano.

"Venezuela denuncia ante el mundo el robo descarado de una aeronave propiedad de la nación venezolana, ejecutado por orden del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio", señaló la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.

Sostuvo que este "ataque" contra Venezuela demuestra que Rubio "no es más que un delincuente disfrazado de político, usando su cargo para saquear y despojar" al país de "sus bienes".

"Su odio lo convierte en un delincuente internacional, capaz de violar cualquier norma con tal de dañar a nuestra patria", añadió.

La Cancillería aseguró que Venezuela tomará todas las "acciones necesarias" para denunciar el "robo" y exigir la devolución inmediata de la aeronave.

"Marco Rubio pasará a la historia como lo que es: un ladrón y enemigo declarado de nuestro pueblo", dijo.

El jueves, Estados Unidos confiscó el avión que estaba estacionado en un hangar de un aeropuerto de Santo Domingo por supuestas violaciones a las leyes de control de exportaciones y sanciones de la nación norteamericana, el segundo aparato incautado en cinco meses.

Las autoridades dominicanas entregaron a Rubio, quien visitó el país, este aparato en el aeropuerto de La Isabela, en la provincia de Santo Domingo, donde se encontraba retenido desde 2024.

Rubio aseguró, a través de X, que la aeronave venezolana era usada para "evadir las sanciones estadounidenses y el lavado de dinero".

The seizure of this Venezuelan aircraft, used for evading U.S. sanctions and money laundering, is a powerful example of our resolve to hold the illegitimate Maduro regime accountable for its illegal actions. With the Dominican Republic and our regional partners, we will continue… pic.twitter.com/OoVETaTReJ