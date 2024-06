"Se degrada a sí mismo": Tohá respondió a número dos del chavismo tras nuevo insulto contra Boric

El diputado y "Número dos" del chavismo, Diosdado Cabello, volvió a insultar al Presidente Gabriel Boric, esta vez luego de que el Mandatario chileno dijera durante la última semana que en Venezuela "las instituciones están deterioradas" y el escenario de violaciones a los derechos humanos "es demasiado evidente".

Declaraciones que Cabello repudió en la víspera, en su habitual programa "Con el mazo dando" que transmite la señal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En una sección donde repasa y ataca noticias de líderes internacionales, denominada "La arrogancia del imperio y sus lacayos", el vicepresidente del PSUV inició recriminando un titular con las palabras de Boric.

"Este bobo se mete con Venezuela y es incapaz de gobernar su propio país", comenzó su arremetida el dirigente chavista. "Tiene presos a los hermanos mapuche, no ha hecho justicia por los muchachos que perdieron ojos y la visión completa en Chile (...) y va a venir a hablar de derechos humanos aquí en Venezuela", continuó.

Cabello dijo también que el Mandatario chileno "no tiene nada que hacer, no tiene trabajo en su país, porque es un flojo", y acto seguido le exigió: "Respete a Venezuela, señor, no se meta en los asuntos internos de Venezuela".

"Usted (Boric) gobierna con la Constitución del más terrible asesino de este continente del último siglo y no hace nada (...) Al contrario, saboteó para que se hiciera una Constitución de verdad para Chile", prosiguió.

Dentro de sus insultos, incluso mencionó a la expresidenta Michelle Bachelet (PS), también otrora alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: la calificó como "otra a la que le encanta hablar". Le achacó que en sus dos mandatos también gobernó con la Constitución herededada de la dictadura de Pinochet, que ha sido reformada decenas de veces en democracia y desde 2005 lleva la firma del entonces jefe de Estado Ricardo Lagos Escobar (PS).

CHILE EVITA LÓGICA DE ATAQUES VERBALES

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), fue consultada este jueves por el nuevo ataque del líder chavista, pero evitó caer en la lógica de los dimes y diretes y se limitó a relevar la "seriedad" que se le reconoce a Chile.

"Más allá de toda molestia, nosotros en Chile no insultamos a las autoridades de otros países, y respetamos siempre la institución de la Presidencia", recalcó primero la jefa de gabinete del Gobierno chileno.

"Chile es un país cuya seriedad es conocida y respetada en todo el mundo, y por lo tanto, quien nos insulta de la manera como hizo esta autoridad venezolana, solamente se degrada a sí mismo. Nosotros no entramos en ese juego", enfatizó.

CABELLO CUESTIONÓ PRISIÓN DE JADUE

El "dos" del régimen de Nicolás Maduro también se sumó a las voces que cuestionan la prisión preventiva en que permanece, desde el 3 de junio, el alcalde Daniel Jadue (PC), imputado por cinco delitos de corrupción.

"Y ahorita tienen encarcelado a Jadue, un alcalde, porque Jadue tiene por costumbre decir las verdades y lo encarcelaron. Compañero, revolucionario, de los que han aguantado las peleas, y ahora terminó encarcelado, y ahora habla de derechos humanos. Balurdo. Le dicen merluzo (a Boric)", acusó Cabello.

Al respecto, la ministra Tohá reafirmó que "la seriedad de Chile es conocida y respetada en todo el mundo; de nuestras instituciones, de nuestras autoridades, de nuestro sistema republicano".

"Y eso es respuesta suficiente a acusaciones de ese tipo", sentenció.

Ésta es la segunda vez que Cabello insulta al jefe de Estado chileno, luego de que a mediados del año pasado, lo trató de "Boboric, el bobo mayor" y lo comparó con un "borracho impertinente", a propósito de una discrepancia de Boric con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.