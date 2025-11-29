Venezuela repudia que Trump "insólitamente" intente "dar órdenes" sobre su espacio aéreo

Venezuela repudió este sábado "con absoluta contundencia" el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo que el espacio aéreo del país caribeño "permanecerá cerrado en su totalidad", y criticó que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación.

"Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina", señaló un comunicado difundido en Telegram por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Además, el régimen de Nicolás Maduro denunció "ante el mundo" que tales afirmaciones "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, asegura, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de la Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".

"Venezuela exige respeto irrestricto de su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)", agrega la nota, que subraya igualmente que el país "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero".

"Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional", agregó.

En ese sentido, la Administración de Maduro aseguró que con la declaración de Trump, Estados Unidos "ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos".

"A esta altura se han realizado 75 vuelos de repatriación de 13.956 migrantes venezolanas y venezolanos que han sido recibidos con amor y solidaridad absoluta", añade la nota, en referencia al acuerdo alcanzado en enero pasado por ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

De igual forma, hizo un llamado a la comunidad internacional, a los "Gobiernos soberanos del mundo", a las Naciones Unidas y los organismos internacionales "a rechazar con firmeza este acto" que tachó de "inmoral".

La advertencia de Trump

Este sábado, Trump publicó en su red social Truth: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", sin aclarar ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El mandatario estadounidense difundió el mensaje después de que el diario The New York Times informara de una presunta conversación telefónica que sostuvo con Maduro para explorar un posible encuentro, aunque ese contacto no ha sido confirmado ni desmentido oficialmente por ninguna de las partes.

La noticia de la conversación se conoció un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona, lo que desató una seguidilla de cancelaciones de vuelos desde y hacia Venezuela, que, en respuesta, revocó las concesiones de operación a seis aerolíneas internacionales.

La advertencia de Trump se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que Washington defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una "amenaza".