La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), dijo sentir "dolor" porque Augusto Pinochet no se hizo cargo de las violaciones a los derechos humanos desplegadas por agentes de la dictadura.

En una entrevista con Canal 13, la jefa comunal planteó que Pinochet "hizo cosas bien y cosas horribles (...) en temas de derechos humanos, (su respuesta fue) inaceptable".

"Una de las cosas que más me duele es que él no haya dado la cara en el tema de los derechos humanos", aseguró la gremialista.

En esa línea, recordó a su padre, Fernando Matthei, quien integrara la Junta Militar entre 1978 y 1990: "Cuando mi padre asumió como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, viajó a todas las bases y le dijo a toda su gente: 'No se vayan a meter en un problema de derechos humanos porque no solamente no los voy a respaldar, sino que yo mismo los voy a entregar a la Justicia'", aseveró.

"Mientras mi papá estuvo a cargo de la Fuerza Aérea no hubo un solo acto de violación de los derechos humanos (en esa institución). Como familia era un tema muy importante. Si alguien, a pesar de todo lo que mi padre les había dicho, hubiera cometido una violación, mi padre habría asumido esa culpa, y eso es lo que no hizo Pinochet. Cuando tú eres jefe, das la cara, en las buenas y en las malas", cerró.