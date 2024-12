Banco Central: Inflación en primer semestre de 2025 fluctuará en torno al 5%

El Banco Central publicó su Informe de Política Monetaria (IPoM) la mañana de este miércoles, en el que proyectó que la inflación durante el primer semestre de 2025 va a fluctuar en torno al 5%.



Esto se debe a que tras la variación anual del IPC -que se ubicó en 4,2% en noviembre- el instituto emisor prevé que los precios cierren este 2024 con un incremento del 4,8%, por lo que presume que la meta de 3% de inflación se alcanzará recién a inicios de 2026.

"El panorama inflacionario de corto plazo se ha tornado más desafiante producto de mayores presiones de costos, lo que hará fluctuar la inflación en torno a 5% durante el primer semestre de 2025. Con todo, en el mediano plazo, la mayor debilidad de la demanda interna mitigaría las presiones inflacionarias", expuso la entidad.

"Esta mayor trayectoria inflacionaria en el corto plazo responde a una combinación de factores de costos. Por una parte, está la apreciación global del dólar —que ha elevado el tipo de cambio—, provocada por el aumento de la incertidumbre mundial. Por otro, está el alza de los costos laborales locales. Estos shocks se han dado de forma simultánea", esgrimió el Banco.

En cuanto al PIB, el BC proyectó que se incrementará 2,3% este año -una décima menos de lo que estima el ministerio de Hacienda- y mantiene el rango de 1,5% y 2,5% para los años 2025 y 2026.

"La actividad económica del tercer trimestre estuvo dentro de lo anticipado en el informe de septiembre, mientras que la demanda interna creció menos", informó la institución.

"A nivel de sectores, destacaron los resultados favorables de la industria y la minería del cobre, así como el impulso de la demanda externa reflejado en las exportaciones. En tanto, servicios financieros y empresariales y la construcción mostraron un desempeño más bajo", agregó.

En cuanto a la inversión, el BC empeoró los pronósticos para este año y la fijó entre -0,8% a -1,3%, pese a que "el informe da cuenta de que el desempeño de la formación bruta de capital fijo (FBCF) ha estado en línea con lo anticipado y se mantiene un comportamiento dispar entre componentes y sectores".

Por último, respecto al empleo, el ente emisor señaló que existe un contexto de "bajo dinamismo de la creación" de puestos laborales, ya que los datos "muestran una caída o estancamiento en varias dimensiones, como en la ocupación formal (AFC y AFP), en el empleo de algunos sectores (INE) y también en grupos de menor nivel educacional (INE)".

El Banco Central de Chile publicó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2024.



Puedes ver el documento completo en: https://t.co/tckxnlKMqv#IPoMDiciembre2024 pic.twitter.com/g1sXrid48G — Banco Central de Chile (@bcentralchile) December 18, 2024

Líder del Senado: El BC "confirma noticias complejas conocidas estos meses"

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), señaló que el IPoM del Banco Central "confirma en realidad las noticias complejas que hemos venido conociendo estos últimos meses".

"(Estamos en) un escenario internacional que no sólo es más incierto, sino que también más complejo. En lo interno, (tenemos) una mayor inflación, y creo que los datos de la informalidad en el empleo crecen sin que podamos ponerle atajo".

Sin embargo, el senador socialista José Miguel Insulza descartó que el país se encuentre "en una situación de crisis económica".

"Sí me preocupan algunas cosas (del informe), como el tema del empleo; y me inquieta lo que dijo el presidente (del Senado) respecto a la (iniciativa de) permisología, (porque) yo no veo solución a ese problema. Pero eso no significa que el país se esté cayendo a pedazos", manifestó.