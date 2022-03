La futura ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), dijo a Cooperativa que en la administración de Gabriel Boric "obviamente" no son "indiferentes" al resultado del proceso constituyente, pero esto no significa que haya intención de incidir activamente en la labor de la Convención, sino más colaborar para que este órgano autónomo desarrolle su labor sin dificultades, "le vaya bien y así podamos dejar atrás la Constitución de Pinochet". Más allá de las controversias propias de la discusión, la ministra vocera opinó que "hay que tomar una posición de tranquilidad, escuchar mucho, informarse muy bien, no caer en la campaña del miedo, del terror, acompañar y cuidar el proceso constituyente". "Nosotros hemos construido un país, esto no se refunda", aseguró la diputada saliente, que pidió también "no caer en posiciones catastrofistas".

