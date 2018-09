Alcaldesa de Maipú aclaró cuestionadas compras y trató de "parásitos" a concejales y diputados

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, aclaró el origen de los fondos para las cuestionadas compras del municipio y trató de "parásitos" a los concejales y diputados que piden su salida del cargo.

Cabe recordar que el municipio gastó casi 55 millones de pesos en peluches y 15 millones en collares con incrustaciones de cristales Swarovski.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Barriga explicó que tomó la decisión tras conocer que los galvanos usados en años anteriores tenían un valor unitario de entre los 40 y 50 mil pesos, razón por la que decidió cambiar a unos que valieran 15 mil pesos.

"Los años anteriores se gastaban 110, 120 millones de pesos en reconocimientos. Yo normalmente gasto 50 millones y lo mismo pasa con las mascotas (...) esto fue financiado no por el municipio, fue financiado por la Corporación de Educación", precisó.

Para la alcaldesa "hay personas en política, yo me he desilusionado mucho y los llamo parásitos, me refiero a concejales y algunos diputados que van a Contraloría todas las semanas por A, por B o por C, para pedir destituciones y dejan mucho que desear".

Además, desde la UDI los diputados Javier Macaya y Juan Antonio Coloma respaldaron a Barriga, aseverando que los gastos se encuentran justificados debidamente.