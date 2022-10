La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), introdujo este miércoles el esperado plan de recuperación de fachadas del sector de Plaza Baquedano, que se llevará a cabo en los próximos meses gracias a 4 mil millones de pesos de inversión pública.

Como se dio a conocer la semana pasada, mediante un convenio con la Subdere se restaurarán puntos como la Plaza de la Aviación, el Parque Bustamante, el Café Literario y el entorno del Teatro de la Universidad de Chile.

"No les puedo negar que tenemos miedo, tenemos temor de lo que va a pasar acá. Es mucha plata y no sabemos si lo van a respetar o no", confesó la jefa comunal, aludiendo a la tradicional protesta de los viernes en la zona.

Matthei agregó que "lo hemos conversado mucho con el Concejo Municipal y quiero agradecer a todos sus miembros, que han sido muy apoyadores y que han decidido que es un riesgo, pero que hay que atreverse".

"Hemos tenido 26 reuniones con vecinos de esta zona y también de Bellavista que lo han pasado muy mal, y ellos también nos piden que por favor invirtamos, así que esta es una apuesta", cerró la autoridad.