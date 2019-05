Lampa: Profesores y Trabajadores de la Salud criticaron el silencio de la alcaldesa ante los paros

El Colegio de Profesores y trabajadores de la salud cuestionaron el silencio de la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, ante el paro por el no pago de cotizaciones.

Desde el 2013 que los funcionarios de la Corporación de Salud y Educación de Lampa han denunciado el no pago de cotizaciones, razón por la que iniciaron un paro indefinido el 11 de abril de este año.

Los trabajadores denuncian que las cotizaciones han sido descontadas por planilla, y se contempla una deuda que asciende a los 1.200 millones de pesos. Además, también implicaría el incumplimiento de beneficios acordados en contratos, seguros, y días administrativos.

Los dirigentes señalan que no han recibido respuestas de la alcaldesa, y así lo recalcó el presidente Metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, quien aseveró que "esta situación de deudas que durante mucho tiempo se ha plateado en la comuna de Lampa por parte de la alcaldesa no ha tenido solución".

"Obviamente que esto llegó y significó el inicio de esta movilización importante de parte de todos los trabajadores de educación, también junto con los de salud. Queremos denunciar hoy día la falta absoluta de la alcaldesa de una búsqueda de solución a este problema. Es insólito que una comuna como Lampa tenga paralizada la educación y la salud durante todo este tiempo", señaló.

Más de cinco mil estudiantes de dos establecimientos han estado sin clases debido al paro de los funcionarios, mientras que la movilización también ha afectado los centros de salud.

La presidenta de la Federación de Funcionarios de Atención Primaria del sector norte de Santiago, Claudia Paredes, aseguró que la alcaldesa no piensa en la gente de Lampa: "No solo el perjuicio es solo para los trabajadores, sino que también para la población de Lampa, parece que la alcaldesa no piensa, no piensa que hay gente que no se está atendiendo, hay adultos mayores, hay niños, toda Lampa está sufriendo".

"Vamos a seguir en pie de guerra, no vamos a dejar sola nuestra asociación, y si es necesario, que toda la zona norte y la Confusam nos apoye, lo vamos a hacer", advirtió.

Esta situación no solo ha afectado a Lampa, en La Florida funcionarios de salud y educación también han protestado para exigir el pago de las cotizaciones previsionales, y no se descarta que se extienda a otros sectores de la Región Metropolitana.