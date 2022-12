Matthei al oficialismo: "Si algún día son oposición, sigan cuidando la ciudad"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), valoró el convenio que pondrá en marcha la recuperación y transformación del eje Alameda-Providencia, firmado este lunes por el Presidente Gabriel Boric, aunque advirtió que el proyecto debe venir acompañado de un compromiso para que "no permitamos nunca más la destrucción -como la vimos- de la ciudad".

Nos sumamos con alegría al proyecto de mejoras de Alameda/Providencia y sumaremos participaciones de los vecinos para el éxito del mismo. Pero me habría gustado un compromiso de todos, para que nunca más, diferencias políticas, avalen o no condenen la destrucción de la ciudad. pic.twitter.com/mwiprx9bei — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) December 26, 2022

"Me sumo con mucha alegría a este proyecto, de verdad creo que es importantísimo, pero creo que también tiene que venir acompañado de un compromiso para que en el futuro no permitamos nunca más la destrucción -como la vimos- de la ciudad", afirmó la jefa comunal, haciendo alusión a lo ocurrido durante el estallido social en 2019.

En esta línea, la ex candidata presidencial señaló que "este es un hito también como para comprometernos a aquello", para que así -detalló- "los que hoy están en el gobierno, si algún día son oposición, efectivamente sigan cuidando la ciudad como lo estamos cuidando hoy".

La iniciativa cruzará las comunas de Lo Prado, Estación Central, Santiago y Providencia, un tramo de alrededor de ocho kilómetros, con una inversión de 115 mil millones de pesos del Gobierno y el Regional.

El proyecto #NuevaAlamedaProvidencia, es parte del compromiso del Presidente @GabrielBoric y el @GobiernodeChile por la recuperación de todos los espacios públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades de nuestro país. pic.twitter.com/fufDkcxQZU — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) December 26, 2022

APOYO DE AUTORIDADES

Este proyecto fue destacado por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien señaló que se tratará de "un trabajo conjunto desde el Gobierno central, el Gobierno regional y los municipios de Providencia, Santiago, Estación Central y Lo Prado".

Con esto buscan "que el eje Alameda-Providencia refleje lo mejor de nuestra ciudad, que pueda lucir su infraestructura, su patrimonio, su espacio de encuentro", explicó la jefa comunal.

Por su parte, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego (exDC), aseguró que "lo queremos todos los santiaguinos que la Alameda-Providencia vuelva a ser el lugar de encuentro, de orgullo, de seguridad y de tranquilidad que todos queremos".

Hoy es un gran día para #Stgo. Por fin se lanzó proyecto nueva #AlamedaProvidencia con firma y compromiso de Ministerios, @GobiernoRM y Municipios. Inversión de $115 mil millones para renovar completo el nudo Pajaritos-Plaza Italia, fachadas, veredas, arborización y ciclovía. pic.twitter.com/VFcVrLzf8y — Claudio Orrego L. (@Orrego) December 26, 2022

EXPERTO PIDE CONSIDERAR SU PROPUESTA

La iniciativa deja algunas dudas a Rodrigo Fernández, académico y doctor en transportes, dado que años atrás realizó un estudio sobre este tema e incorporar un corredor del transporte público por el costado de la Alameda, algo que con esta propuesta queda descartado.

"Aplaudo la iniciativa, sin embargo, me preocupa que en el proyecto original había un corredor de buses que no está contemplado en esta etapa. El año 2009 yo asesoré a una empresa consultora en la cual hicimos el estudio de un corredor de buses que no fuera por el centro del bandejón central, sino que fuera por los costados, y en esa oportunidad nos daba una rentabilidad de 4 millones de dólares el primer año y lo que implicaba también un aumento de la velocidad en un 30 por ciento", destacó el experto.

Debido a eso, hizo un llamado "a las personas que están encargadas de esto a que revisen ese estudio y que podría ser un aporte para la etapa que están haciendo actualmente".