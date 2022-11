Municipalidad de Providencia inició los trabajos de recuperación de la rotonda de Plaza Baquedano

El equipo encargado de las áreas verdes de la Municipalidad de Providencia inició esta jornada las obras de restauración y recuperación de la rotonda de la Plaza Baquedano, que se ha visto vandalizada reiteradamente desde el estallido social del 2019 y tras las múltiples manifestaciones que se han registrado en el lugar.

Las obras de intervención tendrán un costo cercano a los 31 millones de pesos y una extensión de cuatro semanas, cuando se cambiará el suelo, se instalará riego automático para el césped y los jardines.

"Se va a retirar la capa superior de tierra, que está en muy mal estado; toda la parte cercana al centro va a ser con plantas sustentables, el resto va a ser con pasto, pero de muy baja necesidad hídrica", detalló la alcaldesa Evelyn Matthei.

INCIO DE OBRAS PLAZA BAQUEDANO🚧🌱

Además, se retirará el plinto, es decir, la base donde estaba anteriormente el monumento al General Baquedano y que posteriormente fue retirado e instalado en el Museo Histórico y Militar. Esta labor tendrá que ser supervisada por escultores especializados y se hará posterior a la instalación de los jardines.

"Eso va a costar muchísimo, eso va a ser una inversión mayor. El Consejo de Monumentos Nacionales ya dio la autorización para retirarlo, a nosotros nos parece que no tiene ningún sentido tener este plinto sin nada encima, que es objeto de vandalización y que, además, está muy dañado, tiene daños estructurales graves", explicó la jefa comunal.

Sobre la posibilidad de eliminar esta icónica rotonda del centro de la ciudad de Santiago, Matthei sostuvo que "no se sabe si finalmente esta plaza va a seguir existiendo o no, es algo que estamos trabajando en todo el proyecto de nueva Alameda-Providencia, también con la Gobernación, con el gobernador Claudio Orrego propiamente tal, estamos viendo esto para ver qué es lo que va a pasar con esta plaza, pero mientras tanto la verdad es que no tiene sentido seguir con este deterioro".

Finalmente, acerca de la duración que tendrá esta intervención por la posibilidad de nuevas protestas, la alcaldesa de Providencia dijo que "no tenemos cómo asegurar que no la vuelvan a destruir, nadie tiene esa posibilidad de asegurar nada, tendríamos que tener aquí un batallón permanente de gente resguardándola, más bien estamos apelando a la cultura cívica, a la responsabilidad y al cuidado de todos los otros chilenos y chilenas que en realidad ya están un poquito complicados de vivir con tanta fealdad, con tanto deterioro".