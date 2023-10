Municipio de Santiago adjudicó licitación de aseo a empresa con oferta más cara

El municipio de Santiago adjudicó la licitación de aseo a la empresa que tenía un costo más caro, con una diferencia de 1.500 millones de pesos, con lo que se gastarán 6.317 millones de pesos en los próximos cuatro años.

Según publicó La Segunda, la licitación incluye a los sectores Matta oriente y sur y fue adjudicada a la empresa Tresur por sobre el otro oferente, HGR Aseo Urbano.

La concejala Rosario Carvajal (Ind) acusó que "la empresa ganadora tiene causas vigentes por tutela laboral que acusan prácticas antisindicales. Recibí antecedentes de que en el sector República esta empresa tiene contenedores abandonados. Los trabajadores no tienen base para guardar sus pertenencias ni casilleros".

Sin embargo, desde el municipio precisaron que estas situaciones no formaron parte de los criterios utilizados para la evaluación, y recalcaron que la empresa perdedora fue mal evaluada en ítems como pago de sueldos a trabajadores e insolvencia.

"HGR tiene bastantes problemas con sus empleados. Los trabajadores dicen que no les pagan a tiempo, que pasan meses. La empresa dice que no ha podido pagar a la genre porque la municipalidad no les paga. Es un círculo vicioso. Un pago que debe ser a 30 días es a dos o tres meses (...) han hecho quebrar a empresas", indicó el concejal Juan Mena (RN).

La empresa perdedora aseguró que está a la espera de la oficialización del proceso en Mercado Público para definir si toma acciones, como apelar al Tribunal de Compras Públicas o acudir a Contraloría.

MUNICIPIO: EMPRESA NO CUMPLE CRITERIOS MÍNIMOS

A través de un comunicado, desde el municipio plantearon que "para levantar la licitación, el municipio realizó un estudio técnico y económico de conformidad al artículo 13ter del Decreto N°250 de 2004, Reglamento Ley N° 19.886 elaborado para esta licitación, de modo de estimar los costos de la misma".

"Este estudio dio cuenta que el gasto de la empresa debía ser de aproximadamente 169 millones mensuales. Tras la publicación de la licitación, se presentaron dos oferentes y la Unión Temporal de Proveedores Aseo Urbano HGR SpA no cumplió con los criterios mínimos para ser 'evaluable' porque sus antecedentes técnicos, económicos y administrativos no dieron sustento del cumplimiento mínimo de las bases licitatorias para un contrato que asegure el servicio y, por sobre todo, las garantías a los trabajadores", añadieron.

"En materia técnica, no cumplió con la dotación de personas necesarias para realizar la tarea; tampoco, con el número mínimo de vehículos para la gestión de hidrolavados. En lo administrativo, la boleta de seriedad de la oferta contenía cláusulas de arbitraje, prohibido según lo establecido en las bases administrativas y finalmente, en lo económico, la empresa no acreditó el capital necesario para sustentar un contrato con el municipio", recalcaron.

Junto a esto, precisaron que "presenta valores bajo mercado en un 30% de los ítems, por lo que se considera riesgosa, pues establece el ganancial en base a la disminución de gastos que van directamente relacionados con insumos esenciales de los trabajadores, como son el vestuario, herramientas, proyección de mejoras salariales, elementos de aseo urbano, maquinarias y otros".

"Es importante destacar, que la UTP Aseo Urbano HGR SpA no alcanzó a ser considerada como evaluable, pues no demostró solvencia económicamente y así lo demuestra la orden de embargo que tiene actualmente por la Tesorería General de la República", finaliza el texto.