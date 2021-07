Orrego pidió acortar el toque de queda en la RM para favorecer a sector gastronómico

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno a acortar el toque de queda para favorecer al sector gastronómico.

En conversación con Cooperativa, el jefe regional manifestó que está "tratando de poner sobre el tapete la importancia de apoyar y reactivar uno de los sectores económicos más golpeados durante la pandemia, que es el turismo y el sector gastronómico".

"Lo adicional que hicimos hoy día fue un llamado al Gobierno para efectos de acortar el toque de queda. Creemos que están dada las condiciones sanitarias: Santiago tiene hoy día un nivel de positividad muy bajo", aseguró Orrego. "Creo que llegó el momento de hacer este gesto para apoyar al sector gastronómico en toda la Región Metropolitana", añadió.

"Si no hay espacio para ir a consumir, la gente no va a consumir. La gente no quiere más créditos. Los comerciantes de la Cámara de Comercio de Ñuñoa nos dicen: 'más que nuevos créditos, queremos público'. Para eso acortar el toque de queda sería una señal extremadamente positiva", agregó la autoridad regional.

"Si no queremos que muera el comercio tenemos que hacer una señal clara de apoyarlo con mayor consumo y eso significa generar un mayor espacio", añadió el gobernador, enfatizando que "con dos horas adicionales le cambia la realidad completamente al sector gastronómico".

VANDALIZACIÓN DEL BARRIO LASTARRIA

En tanto, Orrego llamó a que la autoridad "haga la pega" y evite que nuevos incidentes en sectores comerciales vuelvan a ocurrir.

"Lo que vimos ayer es gente que confunde el derecho sagrado a manifestarse pacíficamente, con actitudes que uno difícilmente comprende. Hay que levantar la región, no destruir a aquellos que se están tratando de levantar", señaló.

"El tema del orden público quedó radicado en el delegado presidencial, nombrado por el Presidente de la República, y que depende del Ministerio del Interior. Nosotros no tenemos ninguna facultad en materia del orden público. Por eso que es tan importante que la autoridade haga su pega", sentenció.