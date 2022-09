Tras dos semanas de conciertos, alcaldesa de Ñuñoa pidió hacer un uso "razonable" del Estadio Nacional

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, pidió hacer un uso "razonable" del Estadio Nacional tras dos semanas de megaconciertos que pusieron en jaque la seguridad en la zona.

"Acá tenemos que sacar lecciones de planificación. Por otro lado, es importante que tengamos un uso más racional del estadio. Cada vez que da un megaevento, la verdad es que se viven una serie de efectos negativos en el entorno, que afectan a las comunidades", señaló la autoridad comunal.

"Se ven totalmente alterados los tránsitos, poder acceder a las casas, los autos mal estacionados, la basura", lamentó Ríos.

"TRES DÍAS SIN DORMIR"

"Tres días sin dormir, dejan un mugrerío en nuestro histórico barrio, felicitaciones; terrible, terrible", reclamó un vecino del sector, quien agregó: "Es desesperante ver a tu hija que tenga un insomnio y que no sepa a qué se debe. Que ella no entienda por qué tiene que escuchar a sus abuelos pelear con gente afuera para que no le toquen el timbre, para que no ocupen de baño el jardín.

"Es inaceptable, es terrible. Tenemos que salir a las 06:30 y 07:00 de la mañana (a trabajar)", fustigó.

"No se trata de cambiar el horario, sino que es muy fácil cambiar el día, o sea: tú puedes destinarlo a un viernes y un sábado, es lo más simple; el otro día baja la intensidad de la gente que tiene que ir a trabajar... Eso es un mínimo de conciencia por el barrio", agregó el vecino.

¿Qué viene ahora? El próximo miércoles 5 de octubre se presentará en el Estadio Nacional los Guns N' Roses; mientras que el 28 y 29 de octubre se presentará en el mismo escenario el cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny.