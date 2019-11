Gobierno reconoce que le pidió a ENAP no subir el precio de los combustibles

Tras cumplirse cuatro semanas consecutivas en las que los precios de los combustibles no han tenido variaciones, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sinceró que le solicitaron a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) no subir los valores.

