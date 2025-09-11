Denuncian caza de palomas en Providencia para servir su carne en restaurante

A través de redes sociales se difundió una perturbadora denuncia que acusa a personas de cazar palomas para venderlas a un local de comida.

En un registro compartido en TikTok se puede ver a una mujer atrapando a las palomas con hilos en una plaza Providencia, mientras otra llevaba cajas de cartón con los animales capturados. Sin embargo, al percatarse de que estaban siendo grabadas, ambas se retiraron del lugar.

Según dio a conocer a The Clinic la rescatista de aves, María Cueto, la situación suele suceder con frecuencia en sectores como Barrio Brasil, República y Bellas Artes.

La mujer aseguró haber organizado vigilias en distintos puntos de la capital para seguir a los responsables: "Intentamos seguir a un tipo que llevaba varias, pero se metió a un cité. No sabemos qué hacen con ellas, pero tenemos pistas de que, por lo menos por el Barrio Brasil, hay un restaurante que las compra. Las usan para la carne", comentó.

"Logré que una persona hablara con uno de los cazadores. Me dijo: 'Oye, estoy pasando por aquí (en Plaza Brasil) y hay un tipo cazando palomas, lo acabo de encarar y me dijo que se las vende a un restaurante por luca'", señaló Cueto.

La rescatista aseguró que pretende corroborar si efectivamente las aves son destinadas a consumo, para llevar a cabo las denuncias a los organismos correspondientes.