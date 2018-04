Abuelo denunció cobro abusivo de caja de compensación y se viralizó en redes

Un adulto mayor realizó una denuncia contra una caja de compensación que fue compartida más de 10 mil veces en Facebook.

Andrés Figueroa acusó a la empresa de adjudicarle un préstamo que nunca pidió y descontarle de su dinero.

"Me llamaron de la caja de compensación pero no me solucionaron nada. Me pidieron que no reclamara más porque los perjudicaba y me ofrecieron $70 mil y parar los descuentos", reclamó el hombre, que rechazó la oferta e interpuso una denuncia y un recurso de protección.

Según su relato, el sujeto que lo atendió le realizó una amenaza. "O acepto sus términos o me inventan otra deuda", dijo.

Figueroa pidió apoyo en redes sociales previo a una reunión que tendrá con la caja de compensación el próximo lunes 16 de abril.