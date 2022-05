Experto anticipó el Cyberday 2022: "No vas a encontrar una mina de oro por chauchas"

El director creativo de Descuentos Rata, Ignacio Vigouroux, anticipó la nueva edición del Cyberday Chile, que comienza este lunes 30 de mayo, y afirmó que aunque se podrán encontrar rebajas de precios, en este evento online no se observarán grandes ofertas: "no te vas a encontrar con una mina de oro por chauchas", puntualizó.

"Si bien el Cyberday trae ofertas, no tiene una oferta así como para volverse loco, eso ya no va a existir", aseguró Vigouroux en diálogo con Hablando De en Cooperativa, quien también advirtió que -a diferencias de las primeras ediciones- ya no hay productos que aunque no los estás buscando "están tan baratos que lo compras igual. Eso en Chile no está pasando hace mucho".

"¿Cuál es la tónica del cyber en general? Algo que más o menos conoces su valor, va a estar un poco más barato, pero no va a estar irresistiblemente más barato", advirtió el experto.

En esta línea, explicó que "uno va a gastar sí o sí. Aquí no es ahorrar, sino que se gaste un poco menos" en el producto que se está buscando en este evento, pero "no te vas a encontrar con una mina de oro por chauchas, eso ya no sucederá".

Según informó el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago, en esta ocasión debutarán 103 nuevos sitios participantes, elevando el número total a 795, cuyas ofertas estarán disponibles para los consumidores a través del sitio oficial Cyber.cl.