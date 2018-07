Fiebre por las siete lucas del confort: Sitio web recibió 10 millones de visitas en un día

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que el sitio Micompensación.cl ha recibido 10 millones de visitas en el primer día del proceso de inscripción para obtener la compensación de 7.000 pesos por la colusión del papel higiénico.

La inscripción a través del mencionado sitio sólo es necesaria para quienes no sean beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP) ni posean una cuenta corriente, chequera electrónica o CuentaRUT del BancoEstado.

Eso sí, usuarios han reclamado por redes sociales que el sitio presenta intermitencias o simplemente no carga.

Ante ello, el director del Sernac, Lucas del Villar, destacó que el proceso marcha bien y, además, llamó a las personas a no entregar información a terceros ni claves de bancos al momento de inscribirse.

"La recomendación es que las personas accedan desde el navegador, poner Micompensación.cl, tener su cédula a mano, porque muchas veces le piden dígito verificador que está en la cédula de identidad, pero además les hacen consulta y tienen que clickear 'No soy un robot', que es una medida básica de seguridad para acceder a esta plataforma", detalló.

Quienes tengan problemas de conexión a Internet, pueden realizar el proceso en las BiblioRedes, ChileAtiende o el mismo Sernac.

10 millones de visitas registró el sitio https://t.co/nIaLHNkKvS durante su primer día. Ya partió etapa de inscripción para recibir las 7 lucas del confort @Cooperativa pic.twitter.com/V2f2RgJK04 — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) 4 de julio de 2018

"Un mecanismo inédito"

Mientras que desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), su director Hernán Calderon manifestó que "esta compensación y esto que hemos logrado que hemos logrado como consumidores va a cambiar los estándares de la industria"

"Ya no va a ser lo mismo que alguien que practique la colusión vaya a quedar impune y que no compense a los consumidores. Con éste mecanismo que estamos haciendo, también estamos haciendo un mecanismo inédito. Esto no lo habíamos experimentado y uno lo busca en otras experiencias internacionales y tampoco lo encuentra", aseveró.

Los requisitos para inscribirse son tener 18 años cumplidos al 31 de mayo de 2018 y cédula nacional de identidad vigente.

Las inscripciones se extenderán hasta el 30 de septiembre y, en caso de no inscribirse, se entenderá que la persona renuncia a esta compensación.