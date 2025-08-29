Fiestas Patrias: Van más de 100 fiscalizaciones y tonelada y media de carne decomisada en la RM

En la previa de las celebraciones del 18 de septiembre, la Seremi de Salud Metropolitana dio cuenta del decomiso de más de una tonelada y media de carne en mal estado y de la apertura de 40 sumarios sanitarios a locales que no cumplían con las condiciones mínimas de conservación de estos productos.

El seremi Gonzalo Soto explicó que ya se han concretado más de 100 fiscalizaciones en el marco del plan especial de Fiestas Patrias, que proyecta 600 inspecciones en carnicerías, ferias y supermercados de toda la Región Metropolitana.

Junto con ello, el seremi entregó recomendaciones para evitar riesgos: verificar el color, el olor y el aspecto de la carne; revisar las fechas de vencimiento en productos envasados como longanizas, chorizos y carnes selladas al vacío; y tener presente que el pollo no debe volver a congelarse una vez comprado.