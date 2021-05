Gobierno descarta alza en precio de carnes por suspensión de exportaciones argentinas

El Gobierno descartó que se vaya a producir un alza en los precios de la carne debido al anuncio de Argentina de suspender sus exportaciones por 30 días, con el fin de evitar un alza en la inflación.

La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, este anuncio "no debiera generar mayor impacto en nuestro mercado interno de carne, ni en la oferta ni en los precios, esto es porque Argentina corresponde a nuestro tercer proveedor de carne, con un 14 por ciento, después de Paraguay y Brasil, por lo que se espera que esos mercados compensen el cierre temporal de Argentina".

"Este tipo de circunstancias muestran lo importante que ha sido para nuestro país mantener una estrategia de comercio internacional abierta con diversos mercados para poder acceder a los productos silvoagropecuarios, permitiendo que de manera ágil se pueda optar a alimentos provenientes de esos lugares", dijo.

Por su parte, el presidente de la Federación de Productores de Carne, Carlos González, sostuvo que "no va a haber ningún impacto en el suministro de carne en nuestro país. ¿Qué va a pasar aquí con ese 14 por ciento que no va a llegar de Argentina? Va a ser rápidamente copado, tanto por Brasil y por Paraguay, y por lo tanto no va a haber ningún problema de escasez, se descarta ese tipo de impacto".

"Si esto fuera mucho más prolongado, 30, 60 o 90 días, no va a faltar carne, va a seguir el abastecimiento normal. Puede que en el largo plazo pueda a lo mejor ahí haber algún leve aumento en el precio, pero en lo inmediato no va a subir ni el precio de la carne ni vamos a tener desabastecimiento", manifestó.