Un usuario de Entel viralizó, a través de un video de TikTok, su mala experiencia en una tienda cuando quiso retirar un teléfono.

Mario Lemus contó que le avisaron que la reparación del celular estaba lista, pero no le daban el equipo en la sucursal. En este escenario, comenzó a grabar pero acusó amenazas en su contra.

"Usted no puede hacer eso", "baje la cámara" y "deje de grabar" le repitieron los trabajadores al notar que el cliente los estaba filmando.

Sin embargo, Lemus persistió en su reclamo: "Necesito que alguien me dé una respuesta por mi teléfono".

"Deje de grabar, esta es una empresa privada", le insistieron antes que un guardia le pidiera retirarse del lugar.

Finalmente, el hombre recibió el equipo que pedía, aunque le llegó después de la fecha prometida a su casa. "Es inaceptable que lleguemos a esto para que den una solución", reflexionó y aseguró que el "cambio de telefono no compensa todo el mal rato y el susto de ser agredido".

Se podia grabar me cambiaron el telefono pero es inaceptable que lleguemos a esto para que den una solucion. En conclusion Entel pesimo La gente que trabaja ahi un desastre los guardias agresivos la jefa para que decir la gente de atencion a publico horrible quizas cuantos problemas pudieron solucionar y no lo hicieron un cambio de telefono no compensa todo el mal rato y el susto de ser agredido. Gracias a todos por su apoyo.