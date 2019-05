Economista pidió modernización del INE y auditoría externa tras manipulación del IPC

Luego de que se confirmara la manipulación en los datos del IPC, diputados y expertos solicitaron una auditoría externa al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) debido a la desconfianza que provocó el error.

El economista y académico de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón defendió la necesidad de modernizar el INE y su independencia ideológica.

"Si no hay un cambio, si no hay una modernización, si no hay una auditoría externa, va a haber dudas de muchos agentes económicos, y por lo tanto, acá se tienen que dar pasos muy rápidos para, de una vez por todas, independizar al INE", señaló Alarcón.

"No solo independizarlo, sino que votar estándares que estén en línea con lo que se hace en muchas partes del mundo para evitar este tipo de conflictos de interés", agregó el experto.

En este contexto, el economista y ex director del Banco Mundial Andrés Solimano señaló que "los efectos económicos directos (de la manipulación del IPC) son redistribuciones, se benefician los acreedores, los que han hecho préstamos en UF, los que son propietarios de una propiedad -una casa, un departamento- y arriendan en UF, y se perjudican los deudores, porque estarían pagando más que lo que habría sido la inflación correcta".

Silber: "Solicitamos una auditoría externa"

En tanto, el diputado miembro de la Comisión de Economía de la Cámara Baja Gabriel Silber (DC) señaló que debe poner urgencia a los proyectos de modernización del INE.

"Creemos que el Gobierno debe poner urgencia a los proyectos de modernización y autonomía del INE, y como también lo hicimos respecto del Censo en la administración Piñera, solicitamos una auditoría externa, independiente de la que lleva adelante el señor Patillo y su equipo, para indagar si otros indicadores han sido objeto de manipulación", señaló el diputado.

Cabe señalar que, según el propio INE, la manipulación de datos registrada en la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) afectó a tres meses de 2018: agosto, septiembre y noviembre.