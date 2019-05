Ex ministro Rodríguez sobre el INE: "Una cosa es un error y otra es manipular"

El ex ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi se refirió a la situación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) luego que su director diera a conocer que existen "indicios de manipulación" en la cifra del Índice de Precios del Consumidor (IPC).

En entrevista con Lo Que Queda del Día, el también académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, manifestó que una cosa es un error y otra es manipular".

"Es una negativa sorpresa porque el Instituto Nacional de Estadísticas ha gozado de una muy buena reputación y al país le hace muy mal que de repente se conozca que las estadísticas no son 100 por ciento confiables. Ha sido una mala noticia", manifestó el ex ministro del ex Presidente Ricardo Lagos y también del segundo período de Michelle Bachelet.

En esa línea, consultado a si durante sus períodos como ministro se conoció algún tipo de situación similar en el INE, aseguró que nunca tuvo antecedentes y agregó que "desde la época del Presidente Lagos que se estaba planteando la necesidad de tener un INE autónomo y muy bien financiado. Ese es el paso que obligatoriamente tenemos que dar porque yo no conozco cuáles son las fuentes de manipulación de las que ha hablado el director del INE, pero por lo pronto hay que despejar que no se trate de manipulaciones de índole política".

Rodríguez Grossi aseguró que la opción a una posible manipulación política podría haber sido que uno o más funcionarios hubiesen obtenido alguna ganancia.

"Una cosa es un error y otra cosa es manipular, que significa que lo hago concientemente, siguiendo un determinado objetivo. Entonces, si no es político, ¿qué otro objetivo puede haber sino una ganancia de alguien? Yo espero que no y que esto sea un error que ha encontrado el INE, pero me quedo con las palabras del director del instituto", manifestó.

Efectos positivos y negativos

Respecto a los efectos, Rodríguez Grossi explicó que produce un efecto negativo tanto en los inversionistas nacionales como internacionales debido al rol que cumple el INE, por lo que hay un "desaliento grande".

Sin embargo, agregó que existe un "lado positivo": En ese sentido, el ex ministro manifestó que uno es el hecho de que el mismo director del organismo denuncia la situación; y el otro, que se creó una oficina de auditoría dentro del INE.

"Si avanzamos además a la autonomía del INE, creo que vamos a poder pasar bien este trago amargo", agregó.

"Hay gente que ha ganado y otros que han perdido por este índice que es tan clave en las relaciones económicas nuestras (...) Hay efectos que se compensan (...) Acá efectivamente hay gente que ha ganado y otros que han perdido por culpa de un número mal calculado", agregó.