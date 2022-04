Inflación histórica: Briones pregunta si los "terraplanistas de los retiros seguirán empeorando el problema"

Ante la histórica alza de la inflación en marzo, el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, que debió enfrentar los primeros dos retiros desde los fondos de pensiones en plena crisis derivada de la pandemia, calificó como "terraplanistas" a parlamentarios que insisten con legislar otro giro del 10%.

Cabe recordar que el incremento mensual de 1,9 por ciento es la mayor cifra que se registra en Chile en casi 30 años, pues desde 1993 que no se reporta un indicador tan alto.

"En tres meses acumulamos la inflación de todo un año (normal)", alertó el ex precandidato presidencial en Twitter, en referencia al 3,4 por ciento informado por el INE, y por tanto, proyectó que "lo que antes no era tema, este año será central".

"¿Componente externo? Sí. Pero mayor causa sigue siendo interna por exceso de gasto. ¿Terraplanistas de los retiros seguirán empeorando el problema?", se preguntó el economista de Evópoli.

En respuesta a una usuaria que consultó sobre el mencionado "exceso de gasto", Briones precisó que habla de un "exceso de demanda, principalmente en bienes de consumo. Esto por exceso agregado de liquidez o plata", y recomendó revisar las últimas dos ediciones del Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central para conocer el detalle de aquello.

Inflación marzo: 1,9%. En 3 meses acumulamos la inflación de todo un año (normal). Lo que antes no era tema, este año será central. Componente externo? Sí. Pero mayor causa sigue siendo interna por exceso de gasto. Terraplanistas de los retiros seguirán empeorando el problema? — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) April 8, 2022

El también ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre complementó en El Primer Café de Cooperativa que, cuando las causas de la inflación son externas, "se ve sólo en los precios, y no en los salarios nominales", pero cuando son internas, "también se ve en los salarios nominales", cuyo reajuste "ha pasado de 3 a 9 por ciento", de manera que "es interno, no cabe duda a estas alturas".

Por lo mismo, el economista se sumó a la advertencia de Briones, puesto que "el efecto de un quinto retiro no es sólo sobre la inflación, sino que dramáticamente sobre las pymes y los créditos hipotecarios".

"Esto golpea a los vulnerables porque sube la inflación, y golpea a la clase media de forma brutal por el efecto sobre las pymes y los créditos hipotecarios", enfatizó Eyzaguirre.

🔵Nicolás Eyzaguirre en Cooperativa: "A estas alturas no hay ninguna duda que la inflación es interna. Los salarios nominales han pasado de 3 a 9 por ciento. Esto golpea a los más vulnerables por la inflación y a la clase media porque suben los hipotecarios".@Cooperativa pic.twitter.com/HmpQOBavOA — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) April 8, 2022

Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda, aseguró que "esta mala noticia nos tiene que llamar a la alerta para evitar a toda costa cualquier nuevo retiro de los fondos de pensiones, porque un nuevo retiro incrementaría aún más la inflación", mientras que Arturo Frei, gerente general de la corredora de bolsa Renta4, dijo que "el Banco Central está entre la espada y la pared, porque la inflación está muy fuerte, el crecimiento muy débil y, en ese sentido, sus herramientas son más bien pocas y los desafíos estructurales de la economía como un todo son lo que realmente habría que atacar".

INCERTIDUMBRE EN EL OFICIALISMO

Karol Cariola (PC), presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara -que justamente revisa los retiros-, señaló que desde su bancada "estamos haciendo un estudio" de cara a su votación en Sala: "Nos hemos estado reuniendo con economistas, y queremos documentarnos bien", pues a su juicio, existen pros y contras.

"Hay inflación y lo que no queremos es seguir alimentándola, pero al mismo tiempo, también entendemos que hay una necesidad de los trabajadores y trabajadoras de poder tener liquidez, y cuando llegue el momento de votar, vamos a informar nuestra decisión", apuntó.

[Audio] #CooperativaContigo El precio de los alimentos sube de modo inclemente: ¿Qué opina la calle? https://t.co/cWRvA4D6rP pic.twitter.com/Jg7axDAf7w — Cooperativa (@Cooperativa) April 8, 2022

Desde la otra coalición de Gobierno, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvo que el plan económico presentado ayer jueves es "bienvenido", pero a la vez, "hay que evitar que ocurran otras cosas, y como ha dicho el Presidente Gabriel Boric, hay que evitar un quinto retiro, porque eso va a darle más empuje a la inflación".

"Puede que beneficie puntualmente a algunos que retiran, pero la gran mayoría de los chilenos se va a ver perjudicada", advirtió.

🔵"Hay que evitar un quinto retiro"...Lo dice el Senador PPD de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, tras histórico IPC de marzo.



"Puede que beneficie a algunos, pero perjudica a todos", asegura. @Cooperativa pic.twitter.com/R5Hd4YERwZ — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) April 8, 2022

El proyecto será votado en general en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja el próximo martes, en el inicio de su tramitación.