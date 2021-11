IPC de octubre es el más alto en 13 años y la inflación acumulada en 12 meses es de 6,0%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este lunes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2021 registró un aumento de 1,3 por ciento, siendo su nivel más alto en 13 años.

Según detalló el INE, la inflación acumula un alza de 5,8 por ciento en lo que va de este año y de 6,0 por ciento en doce meses, el doble de la meta que tiene el Banco Central.

AHORA: #IPC anotó una variación mensual de 1,3% en octubre, acumulando 5,8% en lo que va del año y un alza a doce meses de 6,0%. Destacaron las alzas de #Transporte y de #RecreaciónyCultura, y la

disminución de #VestuarioyCalzado. El detalle, en https://t.co/ipV4Y8zQkY pic.twitter.com/rLF70Cpg6u — INE Chile (@INE_Chile) November 8, 2021

El indicador estuvo influido por las alzas de los precios de recreación y cultura con un 7,8 por ciento, seguido por transporte (3,9 por ciento) y restaurantes y hoteles (2,2 por ciento). Mientras que entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó vestuario y calzado (-3,3 por ciento) y equipamiento y mantención del hogar (-1,1 por ciento).

En el caso de la división transporte, el alza más relevante fue el servicio de transporte aéreo (45,4 por ciento), seguido de gasolina (2,7 por ciento). De los 24 productos totales que componen esta división, 15 presentaron aumento en su precio.

Por su parte, recreación y cultura consignó un alza principalmente en paquetes turísticos (55,8 por ciento), quedando más atrás los incrementos en gimnasios (3,1 por ciento) y servicios de recreación y deportivos (1,5 por ciento).

La vicepresidenta de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), Helen Kouyoumdjian, señaló que en el caso del transporte aéreo pudieron notar "un aumento de precios que está muy asociado a una escasez de oferta": "El 2019 teníamos 49 rutas aéreas y hoy día tenemos 19 rutas aéreas que se han reducido producto de la pandemia".

Además enfatizó en que "también hay un aumento de la demanda, dado que las condiciones sanitarias permiten la activación de precios, en comparación a igual mes hace un año atrás".

🔵URGENTE: IPC anota su mayor alza en 13 años y aumenta un 1,3% durante octubre.



La cifra se ubica por encima de todos los pronósticos y la inflación en 12 meses llega al 6%, el doble de la meta que tiene el Banco Central. @Cooperativa pic.twitter.com/LiVoyLTnfb — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) November 8, 2021

Siete de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Como consecuencia, la Unidad de Fomento (UF) va a subir 361 pesos durante el mes en curso.

Preocupación de expertos

Ante estas cifras, David Kohn, economista de la Universidad Católica, dio cuenta que "esta inflación estuvo marcada por un fuerte incremento en los precios de pasajes aéreos y paquetes turísticos, pero también por fuertes aumentos en otros servicios como restaurantes, recreación y cultura".

"Son servicios que se vuelven a consumir post pandemia, que están afectadas por el fuerte aumento en el precio del combustible, pero también por la gran liquidez producto de los estímulos fiscales de los retiros de pensiones", advirtió el experto.

Por su parte, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, alertó que "los valores que se nos están entregando el día de hoy son realmente preocupantes".

"Para ponerlos en perspectiva, si revisamos los registros históricos podremos constatar que solamente el 6,5 por ciento del tiempo de los últimos 21 años hemos tenido tasas de inflación anuales de 6 o más por ciento" , puntualizó Montero.

Gobierno busca el rechazo del cuarto retiro

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, afirmó que se trata de "una inflación alta, de hecho es bastante mayor a lo que se estaba esperando. Lo importante es que tratemos de controlar esta inflación hacia adelante y que no se mantenga de forma permanente tan alta".

En esta línea, advirtió que "hay proyectos de ley, como son el cuarto retiro, que hemos dicho varias veces que pueden tener efectos indeseables sobre la economía, uno de estos es la mayor inflación"

"Tenemos que ser tan cuidadosos con ese tipo de proyectos y por eso esperamos que la tramitación, que debería empezar mañana en el Senado, no avance", detalló el secretario de Estado.

En tanto, el ministro de Economía Lucas Palacios, señaló que existen distintos factores en el escenrio actual, sin embargo "sin duda aprobar un cuarto retiro de fondos solo serviría para echarle más leña al fuego a esta inflación que sí o sí va a afectar el bolsillo de las personas que tienen menos recursos".

Pese a la negativa del Gobierno a esta iniciativa, el vicepresidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro (DC), afirmó que ya cuentan con 23 votos de la oposición para aprobarlo, aunque señaló que no puede confirmar tener los 26 sufragios necesarios.

"Estoy dentro de los 23, a mí el proyecto no me gusta, pero he dicho que voy a acompañar a Yasna Provoste que nos ha solicitado votar a favor la idea de legislar y después hacerle las correcciones que son imprescindibles", acotó el parlamentario.

Además dio cuenta que "no tengo claro si vamos a contar con los votos, porque en la oposición nosotros tenemos 23 votos que han manifestado su imposición a votar en general, a pesar de las dudas que provoca el proyecto y que requieren de importante modificación, pero se necesitan 26 y yo no sé la gente de la derecha, alguno de ellos va a votar".