Ministro Grau y alza inflacionaria: La política de ayuda generalizada no es la mejor idea

El ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó la recinte alza de las tasas de interés y la inflación que, según el INE, llegó a 10,5 por ciento en los últimos 12 meses, sosteniendo que un pack de ayudas generalizadas "no es la mejor idea".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el titular de Economía planteó que lo que tiene que solucionar el Gobierno es "como hacer para que las familias que viven en Chile puedan sortear este tipo de problemas".

"El primer problema del Gobierno es centrarse en las familias y en su bienestar, eso se desarrolla en dos dimensiones: en el corto plazo necesita desarrollar un conjunto de ayudas, que es lo que estamos haciendo", explicó Grau.

"Otro tema es no contribuir a que el problema siga escalando... Si alguien piensa que la discusión de retiros va a ayudar a que este problema se atenúe, bueno, es justamente lo contrario. Imagino que a esta altura ya entederemos que, en un contexto de economía sobrecalentada, hacer un retiro generalizado o hacer cualquier política de ayuda generalizada no necesariamente es la mejor idea, porque eso justamente va a seguir presionando al alza inflacionaria. Tenemos que manejar todos y todas esa ecuación", advirtió.

EL GOBIERNO Y EL BANCO CENTRAL ESTÁN TOMANDO MEDIDAS

Respecto a la inflación, el secretario de Estado señaló que "este es un fenómeno mundial (...) Eso no significa que como país, como Estado y en particular como Gobierno no podamos hacer nada".

"Por un lado corresponde que el Banco Central tome un conjunto de medidas, que es lo que está haciendo, y por otro lado corresponde que el Gobierno Central tome un conjunto de medidas", apuntó.

"Nuestro Gobierno está tomando dos tipos de medida, por un lado está teniendo una política fiscal responsable que lo que hace es no aumentar las presiones inflacionarias, entonces, estamos haciendo nuestra parte como Gobierno en tratar de contener este problema y, por otro lado, estamos realizando un conjunto de políticas que lo que buscan es que estas alzas de precios no termine afectando a las familias chilenas", aseguró el ministro.

Sobre el alza del salario mínimo, Grau señaló que, en general, "lo que uno ve en la Literatura respecto al salario mínimo es que efectivamente hay un cierto 'efecto derrame' que signifca que el salario mínimo termina afectando a salarios que están relativamente cerca... Lo que no debería ser menor en el caso chileno, porque no hay pocas personas que ganen el mínimo y no hay pocas personas que ganen en torno al mínimo".

NO TENEMOS ANTECEDENTES DE UN PROBLEMA GENERALIZADO DE ESPECULACIÓN DE PRECIOS

Consultado sobre la especulación de precios, el ministro de Economía indicó que el Gobierno "no tiene antecedentes de que esto esté siendo un problema generalizado", pero eso "no significa que no lo estemos monitoreando".

"Tenemos una preocupación como Gobierno de que estas cosas siempre se vayan revisando. Otra cosa es decir que tenemos indicios de que esto esté pasando... Son dos cosas distintas. Al Gobierno le corresponde estar siempre atento a esto y también le corresponde ser responsable en sus distintas declaraciones", sentenció Nicolás Grau.