No sólo La Polar e Hites: Aduanas ha requisado ropa falsificada a otras tres empresas del retail desde 2013

La directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, confirmó en la comisión investigadora del caso La Polar en la Cámara que al menos cinco empresas del retail se han visto involucradas en la importación a Chile de ropa falsificada.

Arriaza detalló a los diputados el caso de Hites cuya primera incautación correspondió a 17.968 unidades de boxers que imitaban los diseños de Calvin Klein, cuyo valor comercial puede alcanzar 493 mil dólares.

En el segundo procedimiento se decomisaron 5.204 chaquetas de mezclilla falsa Levi's con un valor comercial estimado de 519 mil dólares. En ambos casos el consignatario de los productos provenientes desde Panamá, es decir el destinatario de las mercancías, era la empresa Hites.

Una vez descubiertos los dos contenedores con la ropa sospechosa, los fiscalizadores de la Administración de Aduanas de San Antonio aplicaron los procedimientos de rigor: suspendieron el despacho, informaron los detalles a los representantes de ambas marcas, cuyos expertos confirmaron las sospechas de falsificación y presentaron dos querellas contra la empresa consignataria.

Con estos antecedentes, el Servicio Nacional de Aduanas también presentó dos querellas dirigidas al representante legal de la empresa responsable del intento de importar las prendas falsificadas. Las acciones legales son por el delito de contrabando sancionado en la Ordenanza de Aduanas y por infracción a las leyes 17.336 de propiedad intelectual y 19.039 de propiedad industrial.

La autoridad confirmó además que entre 2018 y 2023 los funcionarios de Aduanas han ejecutado 7.069 suspensiones de despacho por casos de propiedad intelectual en todo Chile, incautando 52.949.262 unidades de diversos tipos de productos falsos (ropa, juguetes, tecnologías, medicamentos, repuestos, accesorios, etc), todo valorizado en más de 461 millones de dólares.

Ante la consulta de los parlamentarios, también mencionó que en años anteriores hubo suspensiones de despacho (mercadería que llegó al país, pero no fue entregada al consignatario) relacionadas a otras empresas del retail: Falabella (2013, 2015 y 2018), Cencosud (2016, 2017, 2019 y 2020), Corona (2017), e Hites (2017 y 2018).

Estos casos se suman a los relacionados a la empresa La Polar, ocurridos entre septiembre del 2022 y enero del 2023. Tras varios procedimientos se incautaron cerca de 70 mil prendas de vestir que ingresaban a Chile a través de cinco operaciones consignadas directamente a este retail o sus proveedores, por un valor de más de 779 millones de pesos. Las marcas que vieron vulnerados sus derechos de propiedad industrial e intelectual son Under Armour, Nike, Adidas, Wrangler y Levi's.

DIPUTADO PS: "ES LA PUNTA DEL ICEBERG"

El diputado socialista Daniel Manoucheri, presidente de la comisión investigadora del caso La Polar, sostuvo que "es la punta del iceberg. El retail tendría un modus operandi de internar productos falsificados".

"Aduanas ha revelado en la Comisión Investigadora que, en los últimos años, han requisado productos falsos de Falabella, Cencosud, Corona e Hites", señaló.

El parlamentario agregó que "indudablemente estamos en presencia de la punta del iceberg que, a medida que pasan los días y los meses, vemos que aquí efectivamente se está estafando la fe pública, se está estafando la confianza en las personas".

Tras escuchar a la directora de Aduanas, Manoucheri sostuvo que "en primer término, se descarta esto de La Polar que nos decía que prácticamente eran unos pequeños casos que habían sido detectados. Lo que nos dijo el Servicio de Aduanas es que hablamos solamente en los últimos ocho meses de 11 procesos suspendidos, 97 mil productos equivalentes a dos millones de dólares en mercancía solo el último año".

"Pero además hemos visto una situación que es extremadamente compleja que la gente tampoco lo sabe. En los últimos años hemos tenido casos en Cencosud, en Falabella, en Hites, en Corona y en prácticamente todo el retail, donde Aduanas ha incautado productos falsos", resaltó.

Consultado respecto si Aduanas debe extender el procedimiento de fiscalización a todo el rubro del retail, Manouchehri afirmó que "tiene que haber una investigación profunda porque claramente estamos en presencia de un modus operandi del retail que no parte ahora este mes, sino que es un modus operandi que habría adquirido durante años, donde se está engañando a la gente, donde pareciera que importan los productos falsificados y si los pillan, no los venden y si no los pillan, ellos ganan".