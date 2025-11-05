Sernac citó a representante de Sportlife por cierre "imprevisto" de sucursal

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) citó a declarar al representante legal de un gimnasio Sportlife ubicado en el centro de Santiago, con motivo de su cierre "imprevisto" que afectó a más de mil clientes.

La sede Bandera cerró sus puertas en Halloween -el viernes 31 de octubre- "por decisión exclusiva de sus administradores, quienes entregarán en los próximos días información sobre diferentes opciones para que los alumnos continúen con sus planes de entrenamiento" en otros gimnasios Sportlife, anunció la cadena.

Sin embargo, para el Sernac, "esta situación, además de ser imprevista, representa un perjuicio para las y los consumidores que cuentan con planes contratados en dicha sede, ya que las demás sedes están alejadas del centro de Santiago", expresó en un comunicado.

Por ello, llamó al representante legal de la sede, Deporvida S.A., a declarar para que "entregue explicaciones detalladas sobre las causas del cierre, además de informar las medidas adoptadas para responder a las personas afectadas".

Muchas de ellas "fueron derivadas a otras sucursales ubicadas a considerable distancia, lo que podría implicar un incumplimiento de las condiciones originalmente contratadas", aseveró el Sernac.