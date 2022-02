Sernac presentó demanda colectiva contra el Banco de Chile por "cobros ilegítimos"

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva en contra del Banco de Chile por "cobros ilegítimos", tras detectar cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores por "honorarios judiciales".

En la investigación, el servicio notó que el banco incorpora el cobro de "gastos judiciales" por demandas que nunca fueron presentadas o notificadas, "calculado de forma previa y arbitraria con un valor mínimo y tope máximo, pues expresa que estos se calcularán "entre el 10% y el 15% de lo demandado, más los gastos y/o costos judiciales".

De esta forma, detectaron que el cobro se aplica al celebrar acuerdos extrajudiciales que ponen en término al juicio de cobro, por lo que no son establecidos por el tribunal. Además, el servicio verificó que los consumidores no poseen una demanda iniciada en su contra, por lo que el costo no debería aplicarse bajo dicho concepto.

Además, descubrieron que el banco realiza recaudaciones por gastos de cobranza extrajudicial por sobre los montos establecidos por ley, que no se condicen con las gestiones realizadas efectivamente, y que la entidad bancaria no entrega la información mínima exigida legalmente a los consumidores al contratar productos y servicios financieros.

Con la acción, el Sernac busca exigir al banco controlado por el Grupo Luksic que los montos cobrados "indebidamente" sean restituidos a los consumidores, que se declaren nulas dichas cláusulas, se compensen los daños a los consumidores y se condene a la institución al máximo de multas establecidas por ley, según señaló el servicio en un comunicado.

La entidad fiscalizadora consideró que la cláusula y aplicaciones de los costos que acarrea no se ajustan a lo establecido por la Ley del Consumidor.

El director Jean Pierre Couchot, explicó que "este tipo de cobros aplicados son graves, pues, además de estar limitados en la ley desde el año 1999, afectan a consumidores que ya están morosos y no están en posición de poder negociar".

"En la práctica, recargan aún más la mochila a consumidores que ya se encuentran en una situación complicada", dijo, ya que tras "deuda impaga se esconden situaciones económicas difíciles agravadas producto de la pandemia". De esta forma, aseguró que "nadie tiene deudas sin pagar por gusto".

Cabe destacar que el Sernac cuenta en su sitio web con una Calculadora de Gastos de Cobranza Extrajudicial, que establece el monto máximo que debería ser exigido por gastos de cobranza.