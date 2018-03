Superintendencia de Bancos anunció monitoreo a Transbank tras caída de sistema

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) anunció este lunes un monitoreo a Transbank tras la caída del servicio que sufrió a nivel nacional durante la presente jornada.

A través de un comunicado, la SBIF explicó que se encuentran "monitoreando la situación para asegurar el pronto restablecimiento de su funcionamiento y para evaluar las razones que explican la falla producida".

Esto, según indicaron en el texto, "a fin de impulsar que las entidades tomen las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de situaciones".

La falla fue alertada por usuarios, que apuntaron que no se podía retirar dinero desde cajeros automáticos ni pagar con tarjetas bancarias.

Desde la empresa salieron a explicar que la situación se debió a "un corte generalizado de energía ocurrido en la zona norte de la Región Metropolitana (...) aproximadamente a las 15:20 horas".

"Los servicios de Transbank sufrieron intermitencias que afectaron a una parte de la red de comercios afiliados a nivel nacional", añadieron en un comunicado, precisando que el servicio se normalizó alrededor de las 16:15 horas.

Conadecus: Aclaración "no es convincente"

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, aseveró que "las aclaraciones de que hubo un corte de luz en el sector, creemos que no es convincente. No es posible que ellos no tengan los respaldos suficientes para poder mantener el suministro eléctrico".

"Hay que seguir esperando el desarrollo de cuales son las verdaderas explicaciones y ver cuales son las factibilidades de hacer una demanda a favor de todas las personas que no pudieron utilizar el servicio", dijo.

En paralelo, diputados de la Democracia Cristiana pedirán citar a los ejecutivos de Transbank a la Comisión de Economía de la Cámara Baja.