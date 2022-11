Abogados defensores de Sergio Micco: La querella es una aberración desde el punto de vista jurídico

La defensa del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sergio Micco deploró los "argumentos absurdos" de la "aberrante" querella interpuesta por la Comisión Chilena de DD. HH., que busca acusarlo de haber encubierto -al ejercer ese rol- delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social.

Los abogados Jorge Bofill y Luciano Fouillioux, quienes asumieron la representación pro bono de Micco, fustigaron en La Tercera que la acción penal "no tolera un análisis" jurídico y que, en el fondo, persigue un objetivo político, respecto al cual señalaron al Partido Comunista, donde dos de sus diputadas -Carmen Hertz y Lorena Pizarro- han respaldado públicamente la querella.

Micco ha dicho no haber recibido ningún informe interno ni externo que denunciara violaciones "sistemáticas" a los derechos humanos, cuyo presunto encubrimiento a fin de "proteger" al entonces Gobierno de Sebastián Piñera le imputa la querella presentada el 13 de octubre por la mencionada Comisión.

A juicio de Bofill, no se puede "permitir que cuando alguien responsable opina informadamente de una manera, en su calidad de director del instituto, sea posteriormente atacado simplemente porque no es del gusto de un sector político".

El texto penal, por sí mismo, "habla de la débil argumentación que se tiene para llevar a sede penal este caso; es tan débil que delata un objetivo distinto al meramente judicial, porque si alguien es acusado de encubridor, en este caso por opiniones, por ejercer el derecho a la libertad de expresión, se está ante un acto de estirar la institucionalidad jurídica y las propias instituciones", continuó Fouillioux.

Reprochó que contiene "un desarrollo argumentativo que no resiste análisis judicial, menos en materia de derecho humano", ya que "todo el elemento de la sistematización o no es un elemento doctrinario que está en los tratados, y que en el caso chileno, a propósito del estallido, no hay ninguna institución que lo reconozca como tal, salvo los querellantes".

"UN PROBLEMA POLÍTICO"

Bofill sostuvo que se trata de "un problema político y Sergio Micco es una pieza en un puzle complejo: sabemos que los querellantes y los que están detrás de los querellantes, es el Partido Comunista. No hay que adivinar, porque es una bandera que enarbolaron a partir del 18 de octubre esos mismos grupos, sobre la base de decir que lo que ocurrió fue una sistemática violación de derechos humanos que configuran delitos de lesa humanidad".

"El Partido Comunista, o parte del partido, busca, a mi juicio, a través de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, apropiarse de un tema que no le es exclusivo ni excluyente. Los derechos humanos es un tema demasiado relevante para sólo asociarlo a un sector social o político", complementó Fouillioux.

El abogado, especialista en causas de DD. HH., lamentó que "la Comisión Chilena de Derechos Humanos, constituida por Jaime Castillo Velasco y después con Máximo Pacheco y otros más, (que) fue la madre de la protección a la persona en época de dictadura; hoy día en otras manos, se transforma en contra del mismo sector que acompañó a esta comisión durante tantísimos años".

"DEMOSTRACIÓN DE DIGNIDAD"

Bofill insistió que la querella "es una aberración desde el punto de vista jurídico" y aseguró que "uno no se tiene que tomar el derecho penal en serio", algo que, en su opinión, "los querellantes detrás de esto simplemente no hacen".

Para Fouillioux, que Micco haya optado por enfrentar la querella "es una demostración máxima de dignidad". Al mismo tiempo Bofill relevó que el exdirector del INDH tiene "la convicción de que los derechos humanos son de todos y no de un grupo la tiene hasta el día de hoy y la ve en riesgo", por lo que "él considera indispensable dar esta pelea para que eso quede escrito en piedra y nunca nadie más empiece a discutir si acaso los derechos humanos son de todas las personas".

QUERELLA DEL INDH A CARABINEROS, "MOTIVADA POR MICCO"

Los abogados defensores apuntaron que la querella presentada la semana pasada por el INDH contra altos mados de Carabineros por su presunta responsabilidad en no frenar las violaciones a los DD. HH. cometidas por agentes policiales contra manifestantes durante el estallido social; la cual, destacó Bofill, "sirve mucho para demostrar que las imputaciones que se le hacen a Sergio son absurdas y falsas".

Esa acción "fue motivada por el propio Micco y se resolvió recién ahora su presentación", recordó Fouillioux, planteando en ese sentido que "si alguien ha patrocinado una situación de ese tipo, ha presentado a través de su rol más de 3.000 querellas, ha recorrido el país completo en la investigación de estos episodios, y se ha reunido con altos mandos para darles cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿se le puede con mediana seriedad atribuir que es responsable de encubrimiento?".